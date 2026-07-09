बिहार: 97.84 लाख लाभार्थियों को मिलेगी 1,100 रुपए मासिक पेंशन, 10 जुलाई को 1,423.94 करोड़ रुपए होंगे हस्तांतरित

पटना, 9 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख को पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया है।

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर इसकी जानकारी साझा करते हुए इसे राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बताया।

मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 1,100 रुपये की पेंशन राशि भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि इससे लाभार्थियों को नियमित और समयबद्ध आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

सीएम के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत राज्य के कुल 97.84 लाख लाभार्थियों के खातों में इस माह 1,423.94 करोड़ रुपये की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहयोग प्रदान करना है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समय पर पेंशन राशि मिलने से वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक चिंताओं में भी कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने इसे 'बिहार पेंशन दिवस' के अवसर पर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए कहा कि सरकार समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह पहल सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगी।

--आईएएनएस

एमएनपी/एएसएच