भूपेंद्र पटेल के जन्मदिन पर राजनाथ बोले- 'वे गुजरात को दे रहे विकास की नई गति', अमित शाह ने भी दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के जन्मदिन पर देशभर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं संदेश मिल रहे हैं। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक प्रगतिशील सोच के साथ वे गुजरात के विकास को गति देने और सुशासन की भावना को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लोगों की सेवा में उनके लंबे और समर्पित कार्यकाल की कामना करता हूं।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया, "गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के मार्गदर्शन में आप गुजरात की विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भगवान सोमनाथ महादेव आपको उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु प्रदान करें, यह कामना है।"

नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखा, "गुजरात के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर सफलता प्रदान करें।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पोस्ट किया, "गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना करता हूं।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने भूपेंद्र पटेल की प्रशंसा करते हुए कहा, "वे गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में सबसे आगे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत-बहुत आभार। आपकी दूरदर्शी और प्रेरणादायक लीडरशिप में, गुजरात 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

मुख्यमंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा, "आपके दिखाए रास्ते पर चलते हुए और समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों के कल्याण को केंद्र में रखकर, मैं और 'टीम गुजरात' राज्य के सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपका अटूट स्नेह, आशीर्वाद और बहुमूल्य मार्गदर्शन हमारे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत है।"

--आईएएनएस

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