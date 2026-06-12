भोपाल रेल मंडल में तत्काल आरक्षण के टोकन की नई व्यवस्था 13 जून से

भोपाल, 12 जून (आईएएनएस)। पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन आने वाले भोपाल रेल मंडल में तत्काल आरक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 13 जून से टोकन सुबह आठ बजे से बांटे जाएंगे।

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रेलवे मंडल द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि यात्रियों को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने तत्काल आरक्षण के लिए टोकन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

भोपाल मंडल के सभी आरक्षण कार्यालयों में 13 जून से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी बताया गया है कि नई व्यवस्था के तहत तत्काल आरक्षण के लिए एसी (एसी) तथा गैर-एसी (नाॅन-एसी) श्रेणियों के टोकनों का वितरण पृथक-पृथक रूप से प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से किया जाएगा।

इससे यात्रियों को टोकन प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा आरक्षण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनेगी।

मंडल द्वारा तय की गई व्यवस्था के मुताबिक सभी आरक्षण कार्यालयों में टोकन वितरण रजिस्टर का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिसमें टोकन संख्या और यात्री का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा जिससे व्यवस्था की नियमित निगरानी व समीक्षा सुनिश्चित की जा सके। भोपाल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षकों, आरक्षण पर्यवेक्षकों एवं आरक्षण लिपिकों को निर्देशित किया गया है कि टोकन वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने दें।

--आईएएनएस

एसएनपी/वीसी