भोपाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में इनामी अपराधी सहित दो गिरफ्तार

भोपाल, 11 जून (आईएएनएस)। भोपाल पुलिस ने बुधवार की रात अमन कॉलोनी के ईरानी डेरा में एक संयुक्त छापेमारी के दौरान कई आपराधिक मामलों में वांछित दो लोगों को गिरफ्तार किया।

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इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह ऑपरेशन सीनियर पुलिस अधिकारियों की देखरेख में फरार आरोपियों को खोजने और पेंडिंग वारंट पर कार्रवाई करने के लिए चलाया गया था।

पुलिस कमिश्नर संजय सिंह के आदेश पर निशतपुरा, छोला मंदिर और गांधीनगर पुलिस स्टेशनों के लगभग 40 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया।

गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्ति की पहचान सालिग उर्फ ​​रेहान ईरानी के तौर पर हुई है। निशतपुरा पुलिस स्टेशन में उसका नाम 'सर्विलांस क्रिमिनल' की लिस्ट में शामिल है। यह कैटेगरी उन आदतन अपराधियों के लिए होती है, जिन पर लगातार नजर रखी जाती है।

अधिकारियों ने बताया कि सालिग लंबे समय से डेरे में रहकर गिरफ्तारी से बच रहा था। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की मौजूदगी के कारण यह बस्ती पुलिस की निगरानी में रही है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, भोपाल सहित कई जिलों में सालिग के खिलाफ 24 मामले दर्ज हैं। उस पर डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट और हत्या की कोशिश जैसे आरोप हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'अलग-अलग मामलों में आरोपी पर कुल 17,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।' इनाम के अलावा कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था।

गिरफ्तार किया गया दूसरा व्यक्ति रिजवान हुसैन था। पुलिस ने बताया कि उसे पन्ना जिले के एक मामले में हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक, रिजवान के खिलाफ मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में 15 मामले दर्ज हैं। इन आरोपों में चोरी, डकैती, धोखाधड़ी और मारपीट शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से अन्य अपराधों और दूसरे गैंग के सदस्यों के साथ कनेक्शन के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है।

पुलिस ने बताया कि वे ईरानी डेरा में रहने वाले संदिग्ध अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। नियमित सर्च ऑपरेशन और निगरानी की वजह से निशतपुरा पुलिस स्टेशन के इलाकों में मोबाइल छीनने और संपत्ति से जुड़े अपराधों की घटनाओं में कमी आई है।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम