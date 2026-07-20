भाजपा पश्चिम बंगाल में 9 अगस्त से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम आयोजित करेगी

कोलकाता, 20 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल भाजपा 9 अगस्त से राज्यभर में बड़े पैमाने पर 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है।

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पश्चिम बंगाल भाजपा के एक सूत्र ने सोमवार को बताया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद लीडरशिप ने वहां इस प्रोग्राम को लागू करने का फैसला किया है।

भाजपा राज्य के हर जिले में 'हर घर तिरंगा' प्रोग्राम को नए स्तर पर ले जाने जा रही है। यह प्रोग्राम देशव्यापी पहल 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है, जो देश के हर नागरिक को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है।

यह नागरिकों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाने की एक खास पहल है। इस स्वतंत्रता दिवस पर बंगाल में बड़ी संख्या में घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

भाजपा के अंदरूनी सूत्र के अनुसार, इस साल बंगाल में पार्टी का 'हर घर तिरंगा' प्रोग्राम 9 अगस्त से शुरू होगा और 14 अगस्त तक चलेगा।

भाजपा सांसद सौमित्र खान को राज्य में पार्टी की ओर से इस प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया गया है।

पार्टी नेताओं अनिंद्य बनर्जी (राजू), सोनाली मुर्मू सोरेन, महादेव सरकार और फाल्गुनी पात्रा को सह-इंचार्ज बनाया गया है। यह प्रोग्राम राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। पार्टी ने जिला कमेटियों को निर्देश भेज दिए हैं।

राष्ट्रीय ध्वज के साथ जुलूस भी निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल आकर इस प्रोग्राम के दौरान बैठक करने का भी अनुरोध किया है।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा की शीर्ष लीडरशिप ने उनके सामने इस प्रोग्राम का मुद्दा रखा है। माना जा रहा है कि शाह उस समय फिर से बंगाल आ सकते हैं। हालांकि, अभी यह पक्का नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में ऐसे किसी प्रोग्राम में शामिल होंगे या नहीं।

पूर्व में भाजपा राज्य की सत्ता में नहीं थी, इसलिए उसे अलग-अलग प्रोग्राम आयोजित करते समय पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार से रुकावटों का सामना करना पड़ा था।

राज्य में अब भाजपा की सरकार है तो पार्टी अलग-अलग जिलों में 'हर घर तिरंगा' प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को लाने की भी कोशिश कर रही है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम