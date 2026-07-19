भाजपा परीक्षा पेपर लीक नेटवर्क को संरक्षण दे रही है: कर्नाटक कांग्रेस

बेंगलुरु, 19 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश भर में कथित परीक्षा पेपर लीक के मामलों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र राष्ट्रीय जांच की मांग की।

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बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरिप्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल ही में राजस्थान के कोटा में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का जिक्र किया। कोटा भारत के प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में से एक माना जाता है। इस कार्यक्रम में छात्र आत्महत्याओं और छात्रों का मनोबल बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए हरिप्रसाद ने दावा किया कि 2014 से 2026 के बीच पूरे भारत में 152 परीक्षा परिणाम लीक हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से अधिकांश घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई हैं और इन लीक से लाभान्वित होने वालों पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होना सिर्फ परीक्षाओं का मामला नहीं है। यह भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए चिंता का विषय बन गया है। छात्र और उनके परिवार वर्षों का परिश्रम, त्याग और वित्तीय संसाधन लगाते हैं। जब परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होते हैं, तो इससे उनकी आकांक्षाएं चकनाचूर हो जाती हैं।

हरिप्रसाद ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में पुलिस ने भाजपा नेताओं के परिवारों से जुड़े व्यक्तियों से लीक हुए प्रश्न पत्र बरामद किए हैं। हालांकि, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई विशिष्ट सबूत पेश नहीं किया।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारत की साक्षरता दर और उच्च शिक्षा अवसंरचना में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, और उन्होंने कहा कि आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी और एम्स जैसे संस्थान देश के शिक्षा में निवेश का प्रतीक हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षा संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। बार-बार प्रश्न पत्र लीक होना भारत के बच्चों के भविष्य और हमारे शैक्षणिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर सीधा हमला है।

कर्नाटक के पीएसआई भर्ती परीक्षा घोटाले से तुलना करते हुए हरिप्रसाद ने याद दिलाया कि अनियमितताओं का विरोध करने पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और बताया कि अदालतों ने हाल ही में उन मामलों को रद्द कर दिया है।

--आईएएनएस

एमएस/