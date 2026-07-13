भाजपा पर विधायक तोड़ने के आरोप लगाकर फंसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पार्टी ने भेजा कानूनी नोटिस

श्रीनगर, 13 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में विधायकों को तोड़ने और सरकार गिराने के आरोपों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला घिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोपों को झूठे और बेबुनियाद बताते हुए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है।

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जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने हाईकोर्ट के वकील परिमोक्ष सेठ के जरिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस भेजा है।

यह नोटिस हाल ही में लगाए गए उन आरोपों के संबंध में है, जिनमें कहा गया था कि भाजपा नेताओं ने सरकार गिराने की कोशिश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को 20-30 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की थी। उमर अब्दु्ल्ला ने यह टिप्पणी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए की थी।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है, "11 जुलाई को श्रीनगर में एक सम्मेलन के दौरान आपने (उमर अब्दुल्ला) भाजपा पर झूठे, बेबुनियाद और मानहानिपूर्ण आरोप लगाए। आपने कहा कि भाजपा के किसी पदाधिकारी ने जम्मू क्षेत्र के कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों से संपर्क किया और उन्हें भाजपा में शामिल होने के बदले 20-30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया। आपने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, ने विधायकों को रिश्वत की पेशकश की।"

नोटिस में सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया है, "आपके लगाए ये आरोप बिना किसी आधार, बिना किसी साक्ष्य और पूरी तरह झूठे हैं। इन्हें आपने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मंशा से पार्टी की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से लगाया है। पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से झूठे आरोप लगाना कानूनन अपराध है और इसके लिए आप विधिक परिणामों के उत्तरदायी होंगे। आपके ये बयान और कृत्य मानहानि की श्रेणी में आते हैं। इनके विरुद्ध दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।"

भाजपा ने उमर अब्दुल्ला से अपने आरोपों को वापस लेने को कहा है। इसके साथ ही, नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर बिना किसी शर्त के सबके सामने माफी मांगें को भी कहा है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि वे दोबारा इस तरह के आरोपों को नहीं दोहराएं। भाजपा ने नोटिस में उमर अब्दुल्ला को 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे की भी चेतावनी दी है।

--आईएएनएस

डीसीएच/