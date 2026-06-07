भाजपा नेता बोले- वैश्विक चुनौतियों के कारण एलपीजी के दाम बढ़े, जल्द होगा समस्या का समाधान

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) में 29 रुपये की बढ़ोतरी पर भाजपा नेताओं के प्रतिक्रिया देते हुए इसे देशहित के लिए सही बताया है। इसके साथ ही कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और अन्य देशों की अपेक्षा में यहां कीमतें कम हैं।

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राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "वैश्विक चुनौतियों के कारण ऐसा संकट उत्पन्न हुआ है। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 30 से 130 फीसदी तक बढ़ गई हैं। एलपीजी और सीएनजी की कीमतें 30 से 300 तक बढ़ गई हैं। वैश्विक संकट के कारण सभी देश किसी न किसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित रूप से, भारत भी प्रभावित हुआ है और पूरी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है।"

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "दुनिया बड़े संकटों और चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा है और कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत भी प्रभावित हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हालांकि, मेरा मानना ​​है कि यह (एलपीजी दाम की बढोत्तरी) एक अस्थायी समस्या है और इसे स्थायी मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए।"

छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, "मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। विश्व गंभीर संकट का सामना कर रहा है, भीषण संघर्ष और युद्ध चल रहे हैं। इन संघर्षों से प्रभावित कई विकसित देशों में वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है और डीजल व पेट्रोल की कमी हो गई है। तुलनात्मक रूप से मैं कह सकती हूं कि भारत अपेक्षाकृत स्थिर है और हर क्षेत्र में मजबूती से खड़ा है।"

बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, "हम समझते हैं कि घरेलू एलपीजी की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी वृद्धि वैश्विक कारकों और अंतरराष्ट्रीय रुझानों से जुड़ी है। यदि कीमतें बढ़ी हैं, तो हमें विश्वास है कि स्थिति को संतुलित करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निश्चित रूप से समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे।"

पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "जब हम भारत की तुलना दुनिया के अन्य देशों से करते हैं, तो हमारे नागरिक भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में लोग और भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैश्विक स्थिति काफी असामान्य हो गई है और विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।"

--आईएएनएस

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