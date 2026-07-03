भाजपा ने राम मंदिर लूटा, 5 जुलाई को दादर में 'राम रक्षा' विरोध प्रदर्शन: उद्धव ठाकरे

मुंबई, 3 जुलाई (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को मुंबई के दादर इलाके में 'राम रक्षा' विरोध प्रदर्शन के साथ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए धन को "लूटा" है। इस पर इनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रविवार शाम 5 बजे से दादर कबूतरखाना स्थित हनुमान मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

उद्धव ठाकरे ने सभी नागरिकों को आमंत्रण देते हुए उनसे भेदभाव से ऊपर उठने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "मैं हर उस हिंदू को आमंत्रित करता हूं जो भगवान राम के घर में हो रही इस चोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह उन सभी के लिए है जिन्होंने हिंदुत्व या बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा का त्याग नहीं किया है। हम सब राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए एकत्रित होंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं शीर्ष पार्टी नेताओं और शिवसैनिकों के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।

राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास को याद करते हुए ठाकरे ने कहा कि भाजपा का वर्तमान राजनीतिक वर्चस्व आम हिंदुओं के बलिदानों पर टिका है। देश की पूरी हिंदू आबादी ने उस आंदोलन में भाग लिया जिसने भाजपा को खड़ा किया। हमें कारसेवकों पर हुए अत्याचार, गोधरा हत्याकांड, अहमदाबाद दंगे और मुंबई में झेली गई विपत्तियां याद हैं। इन सब कष्टों को सहते हुए भी हिंदुओं ने दृढ़ता दिखाई। इसी का लाभ उठाते हुए भाजपा जिसके पास आंदोलन से पहले केवल दो सांसद थे और जो 'गांधीवादी समाजवाद' का अनुसरण करती थी, हिंदुत्व की ओर मुड़ी और राम मंदिर मुद्दे को उठाया।

महाराष्ट्र के शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने आगे आरोप लगाया कि मंदिर के दान से निकाली गई धनराशि विपक्षी दलों में फूट डालने के उद्देश्य से किए गए राजनीतिक अभियानों से जुड़ी हो सकती है।

उन्होंने कहा, "आज भाजपा शासन में राम मंदिर गलत कारणों से सुर्खियों में है। राजनीतिक दलों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, विधायकों को गोवा और अन्य जगहों पर भेजा जा रहा है और विधायकों की खरीद-फरोख्त को 'ऑपरेशन' के नाम पर अंजाम दिया जा रहा है। क्या भाजपा अब 'ऑपरेशन राम मंदिर' चला रही है? मंदिर में चोरी होने के सबूत मिले हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस चोरी हुए पैसे का इस्तेमाल अन्य पार्टियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। यह बेहद गंभीर मामला है।"

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 1990 के दशक के एक प्रसिद्ध नारे का हवाला देते हुए, ठाकरे ने सत्ताधारी पार्टी को कड़ी चेतावनी दी। ठाकरे ने घोषणा की, "जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, 'अब हिंदू मार नहीं खाएगा,' उसी प्रकार मैं कहता हूं, 'अब हिंदू माफ नहीं करेगा।' हिंदू समुदाय मंदिर लूटने वालों को उनकी औकात दिखाएगा।"

ठाकरे ने कहा कि दादर आंदोलन एक व्यापक, राज्यव्यापी अभियान की मात्र शुरुआत है। रविवार की घटना के बाद, इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हर जिले, शहर और गांव में स्थानीय राम और हनुमान मंदिरों में आयोजित किए जाएंगे।

--आईएएनएस

एसएके/एएस