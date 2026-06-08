भाजपा ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए तीसरा उम्मीदवार उतारा, कर्नाटक के लिए भी जारी की सूची

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक से राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव तथा कर्नाटक विधान परिषद के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

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पार्टी सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों की सूची रविवार देर शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की गई।

आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए भाजपा ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से एम. नागराजा को उम्मीदवार बनाया है। दोनों नामों को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है।

राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाजपा ने कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने कर्नाटक से लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य को उम्मीदवार बनाया है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब भाजपा मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों में अपने राजनीतिक आधार को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

मध्य प्रदेश में भाजपा पहले ही दो उम्मीदवारों, तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल, को मैदान में उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बीच, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि भाजपा एक और उम्मीदवार उतार सकती है।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार है, जबकि राज्यसभा चुनाव 18 जून को होने हैं।

जहां मध्य प्रदेश भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहीं कर्नाटक पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य है, जहां वह अपना प्रभाव और बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस