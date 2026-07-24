भाजपा ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल, कहा-विपक्ष की नीति देश की तरक्की को रोकना

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे संसद में पेपर लीक और उससे जुड़ी शिक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा करने से बच रहे हैं और इसके बजाय छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कर रहे हैं।

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इससे पहले दिन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, "जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाता, तब तक हम कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे।"

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सभी फैसले लिए हैं, वहीं विपक्षी दल सिर्फ युवाओं का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक हितों को पूरा कर रहे हैं। वे चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते और संभावित सुधारों पर बात नहीं करना चाहते।

वहीं, भाजपा सांसद हर्षवर्धन शृंगार ने कहा, "छात्रों, सोनम वांगचुक और अन्य लोगों ने जो मुद्दा उठाया था, उसका अब विपक्षी दल अपने राजनीतिक हितों के लिए फायदा उठा रहे हैं। जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा था कि सदन में इस मुद्दे और परीक्षा से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा होनी चाहिए। अब जब सरकार ऐसा करने को तैयार है, तो वे कुछ और ही मांग कर रहे हैं।"

शृंगार ने कहा, "यह बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री खुद छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए उपाय बताए हैं।"

कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूछा, क्या कांग्रेस पार्टी या उससे जुड़ी किसी भी चीज को गंभीरता से लिया जाना चाहिए?

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "लोग कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहे थे, वे लगभग 100 चुनाव हार चुके हैं। जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, तो लोग उस पर ध्यान दे रहे थे और पूरे देश में प्रतिक्रिया हो रही थी, इसलिए कांग्रेस ने स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की। कांग्रेस ने खुद कोई आंदोलन शुरू नहीं किया।"

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि विपक्ष छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहता। उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा, "अगर विपक्ष को सच में छात्रों, नीट के मुद्दे या युवाओं के भविष्य की चिंता होती, तो वे संभावित समाधानों का समर्थन करते। इसके बजाय वे सिर्फ हंगामा करना, काम रोकना और संसद को ठप रखना चाहते हैं। उनकी नीति देश की तरक्की को रोकना है।"

भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि फैसला चाहे जो भी हो, उस तक सदन में चर्चा के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। पेपर लीक लंबे समय से हो रहे हैं, शोर मचाने से इन्हें रोका नहीं जा सकता।

वहीं, भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष पर छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक रूप से हथियाने का आरोप भी लगाया।उन्होंने आईएएनएस से बातचीत के दौरान ​​कहा, "देशभर के छात्र देख रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य लोग छात्रों की चिंताओं का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए लगातार साजिश रच रहे हैं।"

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी