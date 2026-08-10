भाजपा ने बेंगलुरु में 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया, कहा-'हमें कांग्रेस से देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं'

बेंगलुरु, 10 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने सोमवार को बेंगलुरु में 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया। इसके तहत आजादी की लड़ाई की याद में और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए तिरंगा मार्च निकाला गया।

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इस अभियान के हिस्से के तौर पर, केसी जनरल हॉस्पिटल के पास सरकारी स्कूल परिसर से तिरंगा मार्च निकाला गया।

इस मार्च में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी और पार्टी के कई अन्य नेता शामिल हुए।

विजयेंद्र ने कहा कि इस अभियान का मकसद आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का सम्मान करना और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाना है।

विजयेंद्र ने कहा, "आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के मुताबिक, हमने पूरे राज्य और देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया है।"

उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद लोगों को आजादी की लड़ाई के दौरान दी गई कुर्बानियों की याद दिलाना और हर नागरिक को देश पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

कर्नाटक में सत्ताधारी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए विजयेंद्र ने कहा, "हमें कांग्रेस से देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है।"

विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार ने बेंगलुरु के विधान सौधा में "पाकिस्तान जिंदाबाद" के नारे लगाने के आरोपियों को बचाया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने एक मिसाल पेश की है और सभी समुदायों के लोगों से अपील की है कि वे 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की दिशा में मिलकर काम करें।

उन्होंने कहा, "हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी को एक ही मां की संतानों की तरह एकजुट होना चाहिए और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देशभक्ति की भावना को अपनाना चाहिए।"

इस बीच, विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसने उस कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था।

उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्रता संग्राम के समय की कांग्रेस आज की कांग्रेस से अलग थी। अशोक ने कहा, "कांग्रेस नेता भाजपा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन जो लोग आज ये आरोप लगा रहे हैं, वे भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थे। उस समय की कांग्रेस आज की कांग्रेस से अलग थी।"

उन्होंने याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने का सुझाव दिया था, लेकिन संगठन का अस्तित्व बना रहा।

अशोक ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने नागरिकों से 'हर घर तिरंगा' अभियान में जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। आइए, हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं। भाजपा ने हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की पहल की है।"

बेंगलुरु में केसी जनरल हॉस्पिटल के सामने सरकारी स्कूल के पास 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत आयोजित तिरंगा मार्च में बोलते हुए कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी ने कहा कि कांग्रेस "डॉग कल्चर" (कुत्तों वाली संस्कृति) को बढ़ावा दे रही है।

नारायणस्वामी ने आरोप लगाया, "कांग्रेस का कहना है कि हमारे घरों के कुत्ते भी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। यही कांग्रेस का डॉग कल्चर है।" नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि पार्टी एक ही परिवार के नियंत्रण में है।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस से जुड़े लोगों का एक छोटा समूह "साइकोपैथ" (मानसिक रूप से बीमार) और "टुकड़े-टुकड़े गैंग" का सदस्य है और कहा कि वे देशभक्त कहलाने के लायक नहीं हैं।

नारायणस्वामी ने कहा कि भारत की आजादी के दशकों बाद भी, देश-विरोधी और आतंकवादी ताकतें देश के खिलाफ काम करने की कोशिशें कर रही हैं।

उन्होंने कहा, "अब उन्हें करारा सबक सिखाने का समय आ गया है। हमें ऐसा जवाब देना चाहिए कि 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने वालों को इसके नतीजों का एहसास हो।"

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कांग्रेस नेताओं की बातों की परवाह किए बिना देशभक्त बने रहें। उन्होंने कहा, "कांग्रेस जो चाहे कहे, देशभक्ति हमारे दिलों में बनी रहनी चाहिए।"

'हर घर तिरंगा' अभियान का जिक्र करते हुए, नारायणस्वामी ने नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "तिरंगा हर घर तक पहुंचना चाहिए। केसरिया, सफेद और हरे रंग हर भारतीय के दिल में बसे होने चाहिए। भाजपा इसी दिशा में काम कर रही है। आइए, हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करें।"

नारायणस्वामी ने कांग्रेस के 'भारत जोड़ो' अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, "कांग्रेस ने 'भारत जोड़ो यात्रा' निकाली। 'भारत जोड़ो' का क्या मतलब है? क्या इसका मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत के साथ मिलाना है? क्या कांग्रेस में ऐसा करने की ताकत है?"

नारायणस्वामी ने दावा किया, "कांग्रेस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल में भाजपा ही भारत को एकजुट करने का काम कर रही है।"

भाजपा कर्नाटक के सह-प्रभारी सुधाकर रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने में मदद मिली है।

इस मार्च में भाजपा के कई नेताओं, विधायकों और एमएलसी के साथ-साथ छात्र, डॉक्टर, सेना के रिटायर्ड जवान और समाज के अलग-अलग वर्गों के प्रमुख नागरिक भी शामिल हुए।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम