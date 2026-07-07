भाजपा की सरकार की सफलता विपक्ष की खरीद-फरोख्त तक ही सीमित है: अभिषेक बनर्जी

कोलकाता, 7 जुलाई (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट किया है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार की पहले दो महीनों की सफलताएं विपक्ष के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त तक ही सीमित हैं।

Read More

मंगलवार दोपहर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे बनर्जी ने भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार की दो महीनों में हासिल की गई 15 उपलब्धियों का ब्योरा दिया।

उनके अनुसार, नई राज्य सरकार की पहले दो महीनों की प्रमुख सफलताओं में तृणमूल कांग्रेस से निर्वाचित सांसदों और विधायकों को अलग करना और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का एक ऐसा नेता बनाना है, जो राज्य भाजपा के निर्देश पर काम करता है और उनका कठपुतली बना है।

उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के प्रयास में उसके बैंक खातों को फ्रीज करना, हजारों तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुकदमों में फंसाना और हर संभव तरीके से पार्टी को कमजोर और विभाजित करने का प्रयास करना मौजूदा सत्ताधारी दल की अन्य प्रमुख उपलब्धियां हैं।

योग दिवस के नाम पर सात दिनों तक सड़कों को जाम करना एक और सफलता की कहानी है। वहीं बनर्जी ने दावा किया कि पिछले दो महीनों में राज्य भर में 14 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें नाबालिगों से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

दिनदहाड़े अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों को ध्वस्त करना, विपक्ष के नेता को नजरबंद करना और लक्ष्मी भंडार योजना से एक करोड़ से अधिक वास्तविक लाभार्थियों को बाहर निकालना मौजूदा सत्ताधारी दल की अन्य प्रमुख उपलब्धियां हैं।

उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल में पहली बार बच्चों के मध्याह्न भोजन से अंडे हटाकर उनकी जगह शाकाहारी विकल्प देना, जिससे बच्चों को प्रोटीन के एक महत्वपूर्ण स्रोत से वंचित किया जा रहा है एक और सफल कहानी है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, विशेष कार्य बल और आपराधिक जांच विभाग जैसी केंद्रीय और राज्य एजेंसियां, नए सत्तावादी शासन के आगे न झुकने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करना और छापे मारना जारी रखे हुए हैं।

बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा सचमुच मानती है कि उसने पश्चिम बंगाल में जनता के जनादेश से जीत हासिल की है, तो वह राजनीतिक विपक्ष और तृणमूल से इतनी भयभीत क्यों दिखती है?

--आईएएनएस

एमएस/