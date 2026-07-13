भाजपा की रैली में बच्चों के इस्तेमाल का आरोप, बीजेडी ने बाल अधिकार आयोग से की जांच की मांग

भुवनेश्वर, 13 जुलाई (आईएएनएस)। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजेडी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (ओएससीपीसीआर) की अध्यक्ष से मुलाकात की और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक राजनीतिक कार्यक्रम में बच्चों के कथित इस्तेमाल की जांच कराने की मांग करते हुए एक आवेदन सौंपा।

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बीजेडी ने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और पूर्व विधायक प्रभात रंजन बिस्वाल को नोटिस जारी करने की मांग की है। प्रभात रंजन बिस्वाल रविवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे।

12 जुलाई को भाजपा में शामिल होने के मौके पर प्रभात रंजन बिस्वाल और उनके समर्थकों द्वारा आयोजित रैली का जिक्र करते हुए बीजेडी ने शिकायत में आरोप लगाया कि रैली के दौरान कई नाबालिग बच्चे भाजपा की टोपी पहनकर और पार्टी के झंडे, पोस्टर तथा बैनर लेकर शामिल दिखाई दिए।

पार्टी ने आगे कहा, "इस तरह किसी राजनीतिक रैली में बच्चों की भागीदारी उनके अधिकारों, कल्याण और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। बच्चों को राजनीतिक गतिविधियों या रैलियों में इस तरह शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जिससे वे राजनीतिक प्रभाव या सार्वजनिक प्रचार का हिस्सा बनें।"

बीजेडी ने आयोग से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने और 12 जुलाई को भुवनेश्वर में आयोजित राजनीतिक रैली में नाबालिग बच्चों के कथित इस्तेमाल की उचित जांच कराने की मांग की है।

पार्टी ने यह भी अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और प्रभात रंजन बिस्वाल को नोटिस जारी कर इस राजनीतिक कार्यक्रम में बच्चों की कथित भागीदारी पर उनका जवाब मांगा जाए।

पार्टी ने मांग की, "कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए और ऐसे निर्देश जारी किए जाएं, ताकि भविष्य में बच्चों का इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों, प्रदर्शनों या चुनाव प्रचार में न किया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय आयोग इस मामले का तुरंत संज्ञान लेगा और बच्चों के अधिकारों तथा उनके सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा।"

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम