भाजपा की मीडिया रणनीति के भरोसेमंद चेहरा बने रहे मनीष दीक्षित, चौथी बार मिली बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ, 25 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश भाजपा ने अपने संगठनात्मक ढांचे को नया स्वरूप देते हुए मीडिया प्रबंधन की कमान एक बार फिर अनुभवी रणनीतिकार मनीष दीक्षित को सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में उन्हें प्रदेश मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है।

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लगातार चौथी बार इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी मीडिया प्रबंधन और जनसंपर्क के क्षेत्र में उनके अनुभव तथा रणनीतिक कौशल को अपनी बड़ी ताकत मानती है। मनीष दीक्षित पिछले लगभग एक दशक से प्रदेश भाजपा की मीडिया रणनीति के प्रमुख सूत्रधार रहे हैं।

वर्ष 2017 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय की टीम में उन्हें पहली बार प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में भी उन्होंने इसी भूमिका में काम किया।

अब पंकज चौधरी की टीम में भी उनकी पुनर्नियुक्ति संगठन के भीतर उनकी स्वीकार्यता और विश्वसनीयता को रेखांकित करती है। उनके कार्यकाल के दौरान भाजपा ने प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति के कई महत्वपूर्ण चुनावी पड़ाव पार किए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के संदेश, नीतियों और अभियान को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मीडिया और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने की रणनीति तैयार करने में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। मनीष दीक्षित ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की टीम में मीडिया संपर्क प्रमुख के रूप में भी अहम जिम्मेदारी निभाई।

इस दौरान उन्होंने संगठन और मीडिया के बीच संवाद को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने का काम किया। राजनीतिक संचार और जनसंपर्क के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ ने उन्हें भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल किया। उनकी संगठनात्मक यात्रा छात्र जीवन से शुरू हुई।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े रहने के दौरान उन्होंने विभिन्न दायित्व निभाए और बाद में भाजपा संगठन में सह मीडिया प्रभारी से लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी तक का सफर तय किया। जमीनी कार्यकर्ता से रणनीतिक भूमिका तक की उनकी यात्रा संगठन में लंबे अनुभव और निरंतर सक्रियता की कहानी कहती है।

-- आईएएनएस

विकेटी/एमएस