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Bhajan Lal Sharma Speech : राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बंगाल में भाजपा की जीत का किया आह्वान, महिला बिल पर विपक्ष को घेरा

राजस्थान मॉडल का जिक्र, सीएम शर्मा ने बंगाल में डबल-इंजन सरकार की वकालत की
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Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 12:05 AM
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बंगाल में भाजपा की जीत का किया आह्वान, महिला बिल पर विपक्ष को घेरा

जयपुर:कोलकाता के हावड़ा में शनिवार को राजस्थानियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का सम्मान किया, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जुबानी हमला किया और पश्चिम बंगाल में निर्णायक जनादेश की अपील की।

सभा को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरी तरह से एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल राजस्थान की तर्ज पर शासन चाहता है, तो उसे उस शासन को हटाना होगा जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार, कट-मनी और तुष्टीकरण की राजनीति से भरा हुआ बताया।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सहयोगी दलों की इस कानून का विरोध करने के लिए आलोचना की।

उन्होंने उनके इस रवैये को संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि इस विधेयक का विफल होना महिलाओं का अपमान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरे देश की महिलाएं इसका कड़ा जवाब देंगी। दशकों की देरी के बाद महिलाओं को सशक्त बनाना आधुनिक भारत की एक जरूरत है।

जन धन योजना और उज्ज्वला योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दिया।

सीएम शर्मा ने राजस्थानी प्रवासियों के वैश्विक योगदान पर जोर दिया, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में।

उन्होंने बताया कि राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से हाल के वर्षों में 26 घरेलू और 14 अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से आग्रह किया कि वे उद्योग स्थापित करके राजस्थान में निवेश करें और इस तरह अपनी जड़ों से मजबूत जुड़ाव बनाए रखें।

विकास पहलों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान एक डबल-इंजन सरकार के तहत तेजी से विकास कर रहा है।

उन्होंने 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट' के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का जिक्र किया, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने प्रमुख बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी पहलों की ओर भी इशारा किया, जिनमें 'राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट' और 'यमुना जल समझौता' जैसी जल परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, किसानों को बिजली की आपूर्ति का भी विस्तार किया गया है, जिसके 2027 तक सभी जिलों तक पहुंचने की उम्मीद है। सीएम शर्मा ने सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल में इसी तरह का विकास क्यों हासिल नहीं किया जा सका।

उन्होंने राज्य में डबल-इंजन सरकार स्थापित करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि विकास की गति तेज करने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा के दौरान जोरदार स्वागत मिला।

--आईएएनएस

 

 

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