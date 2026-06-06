भागलपुर में 7 जून से विक्रमशिला सेतु के बेली ब्रिज पर दौड़ेंगे छोटे वाहन, प्रशासन ने पूरी की तैयारी

भागलपुर, 6 जून (आईएएनएस)। लंबे समय से विक्रमशिला सेतु पर यातायात की समस्या झेल रहे लोगों को अब बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। बिहार के भागलपुर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि विक्रमशिला सेतु पर तैयार किए गए बेली ब्रिज से 7 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से छोटे चारपहिया वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।

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प्रशासन के अनुसार, बेली ब्रिज के संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संकेतक व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजामों की विस्तृत समीक्षा के बाद इसे आम लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है।

बेली ब्रिज की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ई. शैलेन्द्र कुमार ने शनिवार को स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। निरीक्षण के समय भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी भी मौजूद रहे।

इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने भी मौके पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति और उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि ब्रिज के संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा न रहे।

शनिवार की शाम जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के साथ बेली ब्रिज का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा प्रबंधों, यातायात संचालन व्यवस्था, संकेतक बोर्डों और अन्य आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए ताकि आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित हो सके।

जिला प्रशासन का कहना है कि बेली ब्रिज के शुरू होने से विक्रमशिला सेतु पर बढ़ते यातायात दबाव में कमी आएगी और आम लोगों को आवाजाही में काफी राहत मिलेगी। खासकर रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था बड़ी सुविधा साबित होगी।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें। प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सम्मान करें और सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी