भागलपुर : छात्रों ने पुनर्विकसित शिवनारायणपुर स्टेशन का स्वागत किया, पीएम मोदी का जताया आभार

भागलपुर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के भागलपुर जिले में शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन शुक्रवार को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत किया गया।

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इस उद्घाटन को इलाके में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 74 अन्य नए रूप में तैयार किए गए रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ, नए सिरे से विकसित किए गए इस स्टेशन को भी वर्चुअली राष्ट्र को समर्पित किया।

नए रूप में तैयार शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं।

इन सुविधाओं में नए डिजाइन वाली स्टेशन बिल्डिंग, बेहतर वेटिंग हॉल, अच्छी लाइटिंग, साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं, ताकि यात्रा का अनुभव ज्यादा आरामदायक हो सके।

उद्घाटन समारोह में रेलवे अधिकारी, जन प्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 'अमृत भारत स्टेशन योजना' का मकसद रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुरक्षित और यात्रियों के अनुकूल ट्रांजिट हब में बदलना है। साथ ही कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय विकास में मदद करना है।

अधिकारियों ने कहा कि शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन के नए सिरे से विकास से न सिर्फ यात्रियों के लिए यात्रा की सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि आसपास के इलाकों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा।

इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्कूली छात्रों में काफी उत्साह दिखा; कई छात्रों ने स्टेशन के बदले हुए रूप पर खुशी जाहिर की।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए कई छात्रों ने कहा कि वे अपने इलाके में एक आधुनिक रेलवे स्टेशन देखकर बहुत खुश हैं और इस विकास पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

एक छात्र ने कहा कि यह उन्हें देश के अलग-अलग शहरों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

एक छात्र ने कहा, "हम इतना आधुनिक रेलवे स्टेशन पाकर बहुत खुश हैं। यह हमारे इलाके के लिए एक बड़ा तोहफा है।"

एक अन्य छात्र ने कहा कि बेहतर सुविधाओं वाले स्टेशन से स्थानीय लोगों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी।

छात्र ने आगे कहा, "अब हमारे इलाके के लोग आधुनिक स्टेशन से देशभर की जगहों के लिए आराम से यात्रा कर सकेंगे।"

शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन का नया विकास कार्य 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के जरिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की केंद्र सरकार की बड़ी पहल का हिस्सा है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम