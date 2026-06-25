बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर मामले में गिरफ्तार बेटी का दावा, कैदी की तरह रखती थी मां

बेंगलुरु, 25 जून (आईएएनएस)। बेंगलुरु में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर मामले में गिरफ्तार बेटी ने बताया है कि उसने अपनी मां की हत्या इसलिए की, क्योंकि उसे वर्षों से कैदी की तरह रखा जा रहा था। वहीं पुलिस उसके लिव-इन पार्टनर की तलाश तेज कर रही है, जो अभी फरार है।

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यह मामला 55 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सोमसुंदर, उनकी पत्नी मुथुलक्ष्मी (48) और उनकी छोटी बेटी सुप्रिया (20) की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि इन तीनों की हत्या उनकी बड़ी बेटी श्वेता और उसके बॉयफ्रेंड केनेथ ने मिलकर की थी। यह वारदात पूर्वी बेंगलुरु के के.आर. पुरम थाना क्षेत्र के सीगेहल्लि स्थित एक अपार्टमेंट में सोमवार को हुई।

पूछताछ के दौरान श्वेता ने कथित तौर पर कहा कि वह कई सालों से अपनी मां से नाराज थी। उसने आरोप लगाया कि मुथुलक्ष्मी स्कूल से लेकर कॉलेज तक उस पर बहुत सख्ती करती थीं और उसे निजी आजादी नहीं देती थीं। जांचकर्ताओं के अनुसार श्वेता ने यह भी दावा किया कि उसने अकेले ही हत्या की जिम्मेदारी ली है और केनेथ का इसमें कोई रोल नहीं है।

हालांकि पुलिस को शक है कि श्वेता और केनेथ दोनों ही इस हत्या में शामिल थे, क्योंकि अपराध स्थल और घावों की प्रकृति से ऐसे संकेत मिलते हैं।

एक विशेष पुलिस टीम ने श्वेता को पुडुचेरी रेलवे स्टेशन से लंबी तलाश के बाद गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं के मुताबिक आरोपी दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए तुरंत मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गए थे। उन्होंने एटीएम कार्ड और डिजिटल पेमेंट का भी इस्तेमाल नहीं किया ताकि उनका पता न लगाया जा सके।

डिजिटल सबूत कम होने के कारण पुलिस ने हाईवे और टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज पर काफी भरोसा किया। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी बाइक से तमिलनाडु की ओर गए थे। इसके बाद पुलिस टीमों को तिरुचिरापल्ली और पुडुचेरी भेजा गया।

अधिकारियों के अनुसार दोनों लगभग 300 किलोमीटर दूर तक गए, लेकिन पुडुचेरी के पास उनकी बाइक खराब हो गई। इसी दौरान पुलिस ने जानकारी जुटाकर श्वेता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि केनेथ फरार हो गया।

जांचकर्ताओं के मुताबिक घटना की शुरुआत रविवार को हुई थी, जब मुथुलक्ष्मी श्वेता के घर आई थी। उस दौरान मां-बेटी के बीच बहस हुई और वह रात वहीं रुकी रही।

पुलिस का मानना है कि सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे श्वेता और केनेथ ने मुथुलक्ष्मी की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने शव को केनेथ के किराए के घर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन पकड़े जाने के डर से योजना छोड़ दी।

बाद में जब फोन कॉल्स का जवाब नहीं मिला तो सोमसुंदर और सुप्रिया अपार्टमेंट पहुंचे। पुलिस का अनुमान है कि सुप्रिया की हत्या घर में घुसते ही कर दी गई और कुछ ही देर बाद सोमसुंदर पर भी हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए।

पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर मामले की कई पहलुओं से जांच शुरू की है, जिसमें हत्या का मकसद, आरोपियों का संबंध, वित्तीय लेन-देन और फॉरेंसिक सबूत शामिल हैं। केनेथ की तलाश जारी है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी