बेंगलुरु में लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या, पूर्व प्रेमी भाई के साथ गिरफ्तार

बेंगलुरु, 16 जुलाई (आईएएनएस)। बेंगलुरु के कोडिहल्ली इलाके में अपने पूर्व प्रेमी के भाई ने चाकू मारकर लॉ छात्रा की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

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छात्रा की पहचान अमृता (22) के तौर पर हुई है, जो लॉ की पढ़ाई कर रही थी और एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक, उसने एक पिज्जा आउटलेट में भी काम किया था। यह वारदात 13 जुलाई को शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच जीवन बीमा नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में उसके घर के पास हुई।

पुलिस के अनुसार, अमृता और धनुष एक ही इलाके में रहते थे और लगभग चार साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों परिवारों की जान-पहचान 'ओम शक्ति' धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी।

जांचकर्ताओं ने बताया कि अमृता ने धनुष से रिश्ता तब खत्म कर दिया, जब उसे पता चला कि धनुष ने यह बात छिपाई थी कि वह पहले से शादीशुदा था, उसका तलाक हो चुका था और उसका एक बच्चा भी था। हालांकि पुलिस धनुष की वैवाहिक स्थिति के बारे में मिली जानकारी की पुष्टि कर रही है।

आरोप है कि ब्रेकअप के बाद भी धनुष अमृता का पीछा करता रहा और उसके प्रपोजल को ठुकराने पर उसे धमकी दी।

13 जुलाई को धनुष और उसका छोटा भाई सूर्या अमृता के घर गए। बहस के दौरान सूर्या ने अमृता पर चाकू से हमला किया, जिसमें उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई। अमृता खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ी और उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो दिन तक उसका इलाज किया। 15 जुलाई की शाम को उसकी मौत हो गई।

हमले के बाद सूर्या मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

जीवन बीमा नगर पुलिस ने सूर्या और धनुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) विक्रम अमाथे ने बताया कि आरोपी की वैवाहिक स्थिति के बारे में मिली जानकारी की भी पुष्टि की जा रही है।"

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी