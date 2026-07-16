बेंगलुरु में होटल की सर्विस लिफ्ट में सिर फंसने से युवक की मौत

बेंगलुरु, 16 जुलाई (आईएएनएस)। बेंगलुरु स्थित जयनगर इलाके के एक होटल में गुरुवार सुबह सर्विस लिफ्ट में सिर फंसने से एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई।

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मृतक की पहचान धारवाड़ के रहने वाले राजेश के तौर पर हुई है। यह घटना सुबह करीब 9 बजे जयनगर पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई।

पुलिस के मुताबिक, राजेश की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई। घटना तब हुई जब वह लिफ्ट में था और लिफ्ट बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल के बीच चल रही थी। इसी दौरान उसकी गर्दन और सिर लिफ्ट में फंस गए।

शुरुआती जांच से पता चला है कि जिस लिफ्ट में यह हादसा हुआ, वह एक पुरानी सर्विस लिफ्ट थी जिसमें लोहे की ग्रिल लगी थी और सुरक्षा के लिए दरवाजे नहीं थे। पुलिस ने बताया कि ग्रिल खुली होने पर भी लिफ्ट को चलाया जा सकता था और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल के कर्मचारी सब्जियों और अन्य सामान से भरे बोरे ले जाने के लिए करते थे।

जांच करने वालों को शक है कि राजेश सर्विस लिफ्ट में गया और किसी वजह से, जो अभी पता नहीं चल पाई है, लिफ्ट के चलते समय उसने अपना सिर ग्रिल से बाहर निकाला या झुकाया। जैसे ही लिफ्ट पहली मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर ऊपर गई, उसका सिर दोनों मंजिलों के बीच कंक्रीट के बीम से टकरा गया। लिफ्ट ऊपर की ओर चलती रही, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

पुलिस ने बताया कि टक्कर लगने से राजेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी होटल पहुंचे और शुरुआती जांच की।

अधिकारियों ने कहा कि अभी तक किसी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है और मौत एक हादसा लगती है।

अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजेश होटल क्यों आया था, क्योंकि होटल से उसका क्या संबंध था, यह अभी साफ नहीं है। पुलिस ने धारवाड़ में उसके परिवार वालों से संपर्क किया है और उनके आने का इंतजार कर रही है।

जयनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। इस घटना ने शहर भर के कमर्शियल प्रतिष्ठानों में पुरानी लिफ्ट के इस्तेमाल और सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर फिर से चिंता बढ़ा दी है।

जुलाई के पहले हफ्ते में, बेंगलुरु के टैनरी रोड पर एक हार्डवेयर स्टोर में हाइड्रोलिक मटीरियल लिफ्ट में दबकर 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई थी। पीड़ित को स्कूल की छुट्टियों के लिए मुंबई से शहर लाया गया था, लेकिन दुकान के मालिकों ने कथित तौर पर उसे कंप्यूटर स्किल सिखाने का वादा करने के बजाय भारी पेंट के डिब्बे उठाने जैसे खतरनाक काम में लगा दिया था।

मई में, मंगलुरु के कुंटिकन इलाके में इंस्टामार्ट फैसिलिटी में काम करने वाले 28 साल के एक कर्मचारी की लिफ्ट में खराबी के कारण मौत हो गई थी।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम