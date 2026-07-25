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बेंगलुरु में बीएमटीसी बस में महिला के साथ छेड़छाड़, चालक ने आरोपी पर किया हमला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 25, 2026, 06:17 PM
बेंगलुरु में बीएमटीसी बस में महिला के साथ छेड़छाड़, चालक ने आरोपी पर किया हमला

बेंगलुरु, 25 जुलाई (आईएएनएस)। बेंगलुरु के मान्यता टेक पार्क के पास बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) की एक बस में एक महिला के साथ कथित तौर पर एक सहयात्री ने यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद बस चालक ने हस्तक्षेप किया और आरोपी को भागने से रोकने के बाद कथित तौर पर उस पर हमला किया। इस घटना का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को बीएमटीसी बस में हुई। महिला ने आरोप लगाया कि बस में यात्रा के दौरान एक पुरुष यात्री ने उसे गलत तरीके से छुआ। छेड़छाड़ शुरू होने पर महिला ने उस व्यक्ति का सामना किया और उसे थप्पड़ मारा।

महिला के सामने आने पर आरोपी ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की। बताया जाता है कि बीएमटीसी चालक ने उसे भागने से रोकने के लिए बस के दोनों दरवाजे बंद कर दिए। जब ​​युवती ने आरोपी को फिर से रोका, तो उसने अपनी कमीज उतारकर और आधा नंगा होकर उसे डराने की कोशिश की। इस पर चालक का आपा टूट गया और उसने अन्य यात्रियों के सामने ही उस पर हमला कर दिया।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है।

यह घटना मान्यता टेक पार्क के पास हुई है, जहां आईटी, बीटी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थित हैं, जिससे कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई है। हजारों महिला कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हैं।

अधिकारियों ने अभी तक न तो महिला और न ही आरोपी की आधिकारिक तौर पर पहचान की है। पुलिस और बीएमटीसी अधिकारी वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं और घटनाक्रम का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जानकारी जुटा रहे हैं।

जांच आगे बढ़ने के साथ ही और जानकारी की प्रतीक्षा है।

--आईएएनएस

एमएस/