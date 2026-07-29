बेंगलुरु के क्रिकेट मैदान में मिला कटा हुआ इंसान का सिर, पुलिस जांच में जुटी

बेंगलुरु, 29 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार सुबह शहर के वर्थुर थाना क्षेत्र के कोडाथी स्थित एक क्रिकेट मैदान में कटा हुआ इंसान का सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, सुबह कुछ लड़के क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी नजर मैदान में पड़े एक कटे हुए मानव सिर पर पड़ी। यह देखकर वे घबरा गए और तुरंत वर्थुर पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का प्रारंभिक निरीक्षण किया। हालांकि, अब तक मृतक के शरीर के बाकी हिस्सों का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस आसपास के इलाके में लगातार तलाश कर रही है।

जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास दोपहिया वाहन के टायरों के निशान मिले हैं। शुरुआती आशंका है कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से कटा हुआ सिर यहां लाकर फेंक गया। इस सुराग के आधार पर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

फिलहाल, वर्थुर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़ी शुरुआती जानकारी जुटा रही है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और न ही हत्या के पीछे का मकसद स्पष्ट हो पाया है।

इस भयावह घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग भी इस वारदात से सकते में हैं, जबकि पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है।

10 अगस्त 2025 को भी कर्नाटक के तुमकुरु जिले के कोरतगेरे के कोलाला गांव में ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। सड़क किनारे कई प्लास्टिक बैगों में एक महिला का कटा हुआ सिर और शरीर के टुकड़े बरामद हुए थे।

पुलिस के मुताबिक, 7 अगस्त को राहगीरों ने सबसे पहले महिला के शरीर के अंगों से भरे सात प्लास्टिक बैग देखे थे। इसके बाद 8 अगस्त को पुलिस ने मौके की तलाशी के दौरान सात और बैग बरामद किए, जिनमें शरीर के अन्य हिस्से और सिर मिला। सिर की मदद से महिला की पहचान 42 वर्षीय लक्ष्मीदेवम्मा के रूप में हुई।

जांच में सामने आया कि आरोपी कार से शव को प्लास्टिक बैगों में भरकर चिम्पुगनहल्ली और वेंकटपुरा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर अलग-अलग जगह फेंक गए थे। पुलिस ने महिला के दामाद और स्थानीय दंत चिकित्सक डॉ. रामचंद्रप्पा एस. तथा उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने पारिवारिक विवाद के बाद सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े करने की बात कबूल की थी।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम