बेंगलुरु : डीसीपी के नाम से बनाई गई फर्जी फेसबुक आईडी, लोगों से पैसे ठगने का आरोप; केस दर्ज

बेंगलुरु, 14 जुलाई (आईएएनएस)। साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिवीजन के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) एम. नारायण के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगने और ठगी करने का मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में हेब्बगोडी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी ने डीसीपी एम. नारायण के नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल करते हुए एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई। इसके बाद उसने खुद को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताकर उनके दोस्तों, परिचितों और आम लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। आरोप है कि कई लोगों से ऑनलाइन माध्यम से रकम भी मांगी गई।

शिकायत में उस बैंक खाते, मोबाइल नंबरों और यूपीआई आईडी का भी जिक्र किया गया है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर पैसे प्राप्त करने के लिए किया गया। पुलिस अब इन सभी डिजिटल जानकारियों की जांच कर रही है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इस साइबर ठगी का दायरा कितना बड़ा है।

हेब्बगोडी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4) और धारा 319(2) के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66सी और धारा 66डी भी लगाई गई हैं। ये धाराएं किसी की पहचान चुराने, कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग कर खुद को किसी और के रूप में पेश करने और धोखाधड़ी करने जैसे अपराधों से संबंधित हैं।

फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य आरोपी की पहचान करना, फर्जी फेसबुक अकाउंट संचालित करने वाले व्यक्ति तक पहुंचना और यह पता लगाना है कि इस तरीके से कितने लोगों को निशाना बनाया गया और कितनी रकम की ठगी की गई। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें और संदिग्ध प्रोफाइल से पैसे मांगने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम