बंगाल : नेता प्रतिपक्ष रिताब्रता बनर्जी को बांग्लादेश से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस से किया संपर्क

कोलकाता, 11 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी ने मंगलवार को भवानी भवन (पश्चिम बंगाल पुलिस का मुख्यालय) का रुख किया, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश से वाट्सअप पर लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।

तृणमूल कांग्रेस के बागी लेकिन बहुमत वाले गुट के नेता यह जानना चाहते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी देने के पीछे कौन है। हाल ही में, पश्चिम बंगाल से जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हमिम मंडल और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया था।

तब पता चला कि उनका निशाना मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी थे।

आतंकवादियों ने उनके कार्यक्रमों, यात्रा के रास्तों और यहां तक ​​कि कोलकाता स्थित उनके घर की भी रेकी की थी।

मकसद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कमियों को समझना था। इन सबके बीच, इस बार विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी निशाने पर हैं।

पता चला है कि 3 मई से 9 अगस्त के बीच रिताब्रता को कई बार धमकी भरे कॉल आए। हर बार नंबर बांग्लादेश का था।

रिताब्रता को व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई।

कहा जा रहा है कि उनका हश्र भी बांग्लादेश के स्वतंत्र विचारों वाले ब्लॉगर अभिजीत रॉय जैसा ही होगा।

शुरू में, विपक्ष के नेता ने इस मामले को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हालांकि, लगातार धमकी भरे कॉल से घबराहट का माहौल बन गया, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को इस संबंध में भवानी भवन से संपर्क किया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई है।

26 फरवरी, 2015 को ढाका विश्वविद्यालय के पास अमर एकुशे पुस्तक मेले से लौटते समय, स्वतंत्र विचारों वाले ब्लॉगर अभिजीत रॉय की हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी रफिदा अहमद बोन्या भी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। बाद में यह साबित हुआ कि इस घटना के पीछे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसार अल इस्लाम के सदस्य थे।

हाल ही में, निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता में अभिजीत रॉय के बारे में बात की थी।

ऐसी अटकलें हैं कि जिस संगठन ने अभिजीत रॉय की हत्या की थी, वही रिताब्रता बनर्जी को धमकी भरे कॉल करने के पीछे हो सकता है।

हालांकि, पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि कौन व्यक्ति या संगठन रिताब्रता बनर्जी को धमकी भरे कॉल कर रहा है।

--आईएएनएस

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