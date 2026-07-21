कोलकाता, 21 जुलाई (आईएएनएस)। पुलिस ने मंगलवार को दो लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने एक तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह घटना नादिया जिले के शांतिपुर में हुई।
आरोपियों ने महिला को धमकी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल कर देंगे। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। महिला की शिकायत मिलने के 12 घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पता चला है कि पीड़िता नादिया के शांतिपुर की रहने वाली है। कुछ दिन पहले, उसने काम की तलाश में बाबला-गोबिंदपुर दक्षिण कायस्थपारा के रहने वाले शेखर बिस्वास से संपर्क किया था। आरोप है कि शेखर ने उसे काम के लिए स्थानीय वॉर्डरोब फैक्ट्री के मालिक माणिक देबनाथ से मिलवाया।
इसके बाद, शेखर ने काम देने के बहाने महिला को अलग-अलग जगहों पर बुलाया। आरोप है कि वह उसे एक होटल ले गया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उनके अंतरंग पलों की तस्वीरें और वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
शेखर अकेला नहीं था। माणिक पर भी आरोप है कि उसने उसी तरह महिला के साथ रेप किया। उसने भी वीडियो रिकॉर्ड किए और तस्वीरें लीं, और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उन्हें सोशल मीडिया पर फैला देगा।
उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। नतीजतन, पीड़िता डर के कारण लंबे समय तक कुछ नहीं कह पाई।
सोमवार को पीड़िता ने अपना डर छोड़कर शांतिपुर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सिर्फ 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़िता ने उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।
नादिया जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "महिला की शिकायत के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले में आगे की पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी की मांग करेगी।"
--आईएएनएस
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