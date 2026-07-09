बंगाल: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के बाद हिंसा के मामले में 22 और गिरफ्तार, पुलिस ने अब तक 42 को पकड़ा

दक्षिण 24 परगना, 9 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में 22 और संदिग्धों को पकड़ा गया है।

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बंगाल पुलिस ने गुरुवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में 22 और संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनकी पहचान दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में की गई है।

पुलिस के अनुसार, इन लोगों पर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या (लिंचिंग), पुलिस पर हमला, और पुलिस की गाड़ियों व रेलवे ट्रैक समेत सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने का आरोप है। इन 22 लोगों की गिरफ्तारी के साथ अब तक कुल 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बता दें कि रविवार सुबह बारुईपुर के सूर्यपुर इलाके में एक तालाब से 12 वर्ष की नाबालिग का शव मिला था। इसके बाद इलाके में भारी तनाव और हिंसा फैल गई थी। सबसे पहले, गुस्साई भीड़ ने लड़की की मौत में शामिल होने के शक में 26 साल के इंद्रजीत तांती की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मामले की पुलिस जांच के नतीजों के आधार पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने युवक को निर्दोष बताया।

इसके बाद, हिंसक भीड़ ने इलाके में भारी हिंसा की और पुलिस की गाड़ियों व रेलवे ट्रैक जैसी सार्वजनिक संपत्ति में तोड़-फोड़ की। इस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तब मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह नाबालिग के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उसी तरह पुलिस इलाके में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़-फोड़ करने वालों की भी पहचान करेगी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, पुलिस ने हिंसा और उस युवक की पीट-पीटकर हत्या करने में शामिल लोगों की पहचान शुरू की और गुरुवार सुबह तक कुल 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुधवार को, आरोपी प्रवास मंडल एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम