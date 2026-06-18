बंगाल: मुख्यमंत्री के दौरे के कुछ घंटे बाद फाल्टा में भाजपा कार्यकर्ता पर हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

कोलकाता, 18 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। यह घटना मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस क्षेत्र में दौरे के कुछ घंटे बाद हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित के परिवार ने फाल्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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जानकारी के अनुसार, फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के कालातला हाट इलाके में बुधवार देर रात एक ग्रुप ने भाजपा कार्यकर्ता पर हमला किया। कार्यकर्ता की पहचान 45 वर्षीय सुशांत मंडल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि उन्हें लाठियों से बुरी तरह पीटा गया था। सुशांत मंडल गंभीर हालत में मिले, जिन्हें बाद में डायमंड हार्बर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सुशांत मंडल हमेशा की तरह कालातला हाट इलाके में अपने दादा के मेडिकल सेंटर के सामने बैठे थे, तभी कुछ लोग वहां आए और कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने बिना किसी वजह के अचानक उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए और खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और भीड़ को देखकर बदमाश भाग गए।

इसके बाद स्थानीय लोग घायल सुशांत को डायमंड हार्बर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पीड़ित के परिवार ने फाल्टा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि हमले के पीछे कोई राजनीतिक कारण तो नहीं है।

वहीं, स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आरोप लगाया कि हमले में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक शामिल थे।

स्थानीय निवासी और भाजपा कार्यकर्ता शक्ति डालुई ने कहा, "सुशांत अपने दादा के मेडिकल सेंटर के सामने बैठे थे। रात में कुछ बदमाश वहां आए और अचानक उन पर हमला कर दिया।" डालुई ने दावा किया, "तृणमूल से जुड़े कुछ लोगों ने लाठियों से उनकी बुरी तरह पिटाई की। बाद में, जब वे खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े थे, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया।"

भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए और घटना की गहन जांच की जाए।

--आईएएनएस

डीसीएच/