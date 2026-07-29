बंगाल के नलहाटी से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया

कोलकाता, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को बताया कि रात भर चले ऑपरेशन के बाद बीरभूम जिले के नलहाटी से भारी मात्रा में तस्करी किए गए विस्फोटक बरामद किए गए, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन स्टिक शामिल हैं।

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बीरभूम जिले के नलहाटी ब्लॉक में पत्थर की खदानों के लिए मशहूर लखनामारा गांव के एक घर में भारी मात्रा में विस्फोटक जमा होने की सूचना मिलने के बाद, मंगलवार रात पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया।

उस घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। वहां इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए और वे इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या इस मामले के पीछे कोई संगठित गिरोह शामिल है।

एक जांच अधिकारी ने कहा, "हम यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या ये विस्फोटक स्थानीय पत्थर की खदानों में इस्तेमाल के लिए जमा किए गए थे या इसके पीछे कोई तोड़-फोड़ की योजना थी।"

मंगलवार रात भर तलाशी अभियान चला और आखिरकार घर के पिछले हिस्से में एक छिपी हुई जगह से विस्फोटक बरामद किए गए। कुल मिलाकर 800 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और 12,400 जिलेटिन स्टिक बरामद की गई।

इसके अलावा, 105 डेटोनेटर और 36 डेटोनेटिंग फ्यूज कॉइल भी बरामद किए गए।

पुलिस ने बताया कि विस्फोटक के इस्तेमाल से जुड़ी कई अन्य चीजें भी बरामद की गईं।

सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

बरामद विस्फोटकों की जांच की गई और उन्हें जब्त कर लिया गया।

शुरुआती जांच से पता चला है कि जिस घर से विस्फोटक बरामद किए गए, उसे हाल ही में किराए पर दिया गया था। पुलिस उस किराएदार का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो फरार है। घर के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने विस्फोटकों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और संभावित इस्तेमाल के बारे में भी विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बीरभूम जिला पुलिस ने बताया है कि अपराध को दबाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 'अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत भविष्य में भी ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे।

पिछले हफ्ते, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के इसी नलहाटी इलाके में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए थे, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट के 20 बैग और कई डेटोनेटर शामिल थे, और इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस