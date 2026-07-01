बंगाल की खाड़ी में तूफान से दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की आशंका

कोलकाता, 1 जुलाई (आईएएनएस)। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) के असर से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

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कोलकाता के अलीपुर में स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव जल्द ही डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके कारण शनिवार से दक्षिण बंगाल, जिसमें कोलकाता भी शामिल है, में भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल, कोलकाता और आसपास के जिलों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है।

मंगलवार तक उत्तरी बंगाल के जिलों में भारी बारिश जारी रही, जिसके चलते कुछ इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लगातार कई दिनों तक हुई बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

उत्तर बंगाल में मौसम थोड़ा बेहतर होने के बाद अब दक्षिण बंगाल भारी बारिश के लिए तैयार हो रहा है। बुधवार को आरएमसी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया, "उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिणी बांग्लादेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके चलते, 3 जुलाई के आसपास उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून अक्ष वर्तमान में पंजाब से उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसके अलावा, बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में जलवाष्प के आने से गरज के साथ बारिश सहित वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। परिणामस्वरूप, अगले कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश जारी रहेगी। शनिवार से दक्षिणी बंगाल में भारी बारिश होगी।"

उत्तर बंगाल के पांच जिलों में से तीन जिलों, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में बुधवार को भारी बारिश की संभावना है। अन्य सभी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है।

इस बीच, दक्षिण बंगाल के जिलों में छिटपुट रूप से हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। शनिवार से बारिश की तीव्रता और बढ़ जाएगी। रविवार को कोलकाता और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, बांकुरा और पुरुलिया जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने सोमवार को पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है।

मंगलवार को कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस