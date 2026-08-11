बंगाल के बीरभूम में एक घर से युवक-युवती के शव बरामद, पुलिस कर रही जांच

कोलकाता, 11 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी में एक घर से युवक-युवती के शव मिलने से मंगलवार सुबह इलाके में सनसनी फैल गई। एक युवक का शव 17 वर्षीय लड़की के घर के अंदर फंदे से लटका मिला, जिससे वह शादी करने की योजना बना रहा था। जबकि, लड़की का शव बिस्तर पर पड़ा मिला।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार रात सूरी थाना क्षेत्र के देशालपुर गांव में घटी। मृतक की पहचान शेख इमरान के रूप में हुई है, जो इसी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का निवासी था। बताया जाता है कि उसका देशालपुर की 17 वर्षीय लड़की के साथ लंबे समय से संबंध था।

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों शादी करना चाहते थे और दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी हुई थी। हालांकि, खबरों के मुताबिक इमरान का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था।

लोगों का आरोप है कि उनकी शादी का विरोध ही दोनों की मौत का कारण हो सकता है। हालांकि, पुलिस ने कहा कि घटना के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इमरान सोमवार रात लड़की के घर गया था। मंगलवार सुबह परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने घर को बंद पाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर खोला गया, जिसके बाद इमरान का शव घर के अंदर लटका हुआ मिला। लड़की का शव बिस्तर पर पड़ा मिला।

घटना की सूचना मिलते ही सूरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव बरामद किए। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को लड़की की गर्दन के आसपास कुछ निशान मिले। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

बीरभूम जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "युवक-युवती के शव सुबह बरामद किए गए। दोनों के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि दोनों ने आत्महत्या की हो सकती है। हालांकि, यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि क्या उन्होंने आत्महत्या की है या इसमें कोई साजिश रची गई है।"

जांचकर्ता इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इन मौतों में कोई और भी शामिल था या क्या युवक-युवती को किसी ने उकसाया था। अभी तक किसी की गिरफ्तारी या हिरासत की सूचना नहीं मिली है।

--आईएएनएस

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