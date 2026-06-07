बंगाल हिंसा के पीड़ित भाजपा परिवारों को मुख्यमंत्री देंगे नौकरी और आर्थिक सहायता

कोलकाता, 7 जून (आईएएनएस)। सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि वे 2021 में राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने मृतकों के परिवारों को नौकरियों का वादा किया था।

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रविवार को न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में एक बैठक में अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि 315 दिवंगत पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को जून के अंत तक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के लिए राज्य का बार-बार दौरा किया था और 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।

भाजपा 200 सीटों का आंकड़ा पार करने से बहुत दूर, 80 सीटों की सीमा भी पार नहीं कर पाई। तृणमूल कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी।

चुनावी जीत के बाद, तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की लहर फैलाने का आरोप लगा। भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ की गई और आरोप लगाया गया कि 321 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से संबंधित कानूनी लड़ाइयों का कोई खास नतीजा नहीं निकला।

2026 के विधानसभा चुनावों में, पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया। परिणामस्वरूप, पीड़ितों और मृतकों के परिवारों को न्याय की उम्मीद थी, और अब नई भाजपा सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है।

राजनीतिक परिवर्तन के बाद, अधिकारी ने चुनाव प्रचार के दौरान फाल्टा का दौरा किया और घोषणा की कि वह चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। उन्होंने हमला किए गए लोगों को समर्थन का आश्वासन भी दिया।

स्वाभाविक रूप से, इस वादे से मृतकों के परिवारों को आशा की एक किरण मिली, हालांकि नौकरियों के मिलने की समयसीमा को लेकर संदेह बना रहा।

अब, अधिकारी ने एक नई घोषणा की है कि इस महीने के भीतर प्रत्येक मृतक पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 5 लाख रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

इस घोषणा से मृतकों के परिवारों को राहत मिली है।

--आईएएनएस

एमएस/