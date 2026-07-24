बंगाल: बरूईपुर मॉब लिंचिंग मामले में एक और गिरफ्तार, कुल गिरफ्तारियों की संख्या 9 हुई

कोलकाता, 24 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरूईपुर में 5 जुलाई को एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में शुक्रवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में 12 वर्षीय लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या का भी आरोप है।

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आरोपी की पहचान लुत्फर शेख (46) के रूप में हुई है। उसे शुक्रवार दोपहर दक्षिण 24 परगना की जिला अदालत में पेश किया गया था और लोक अभियोजक ने उसकी पुलिस हिरासत मांगी है।

मामले के एक जांच अधिकारी ने बताया कि वे गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करना चाहते हैं ताकि पता चल सके कि इस लिंचिंग की घटना में और कौन-कौन शामिल थे।

शेख की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या नौ हो गई है।

पुलिस को 26 वर्षीय इंद्रजीत तांती की लिंचिंग में संदिग्ध के रूप में शामिल होने का पता इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आठ अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान चला।

पुलिस ने पहले गिरफ्तार किए गए आठों व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत गैरकानूनी सभा, दंगा, लोक सेवक के काम में बाधा डालना, सार्वजनिक व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाना और लिंचिंग द्वारा हत्या से संबंधित मामले दर्ज कर लिए हैं।

संयोगवश, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी इसी महीने के आरंभ में बारूईपुर गए थे और उन्होंने भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए 26 वर्षीय युवक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा चेक सौंपा था। पुलिस की जांच के बाद नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में युवक को पहले ही निर्दोष घोषित कर दिया गया था।

मुख्यमंत्री ने पीड़ित के बड़े भाई के लिए राज्य पुलिस में एक नागरिक स्वयंसेवक की नौकरी की भी घोषणा की और यह भी कहा कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में जनता द्वारा खारिज किए गए लोग मॉब लिंचिंग की साजिश के पीछे थे।

बरूईपुर घटना के संबंध में पुलिस ने तीन मामले दर्ज किए हैं और अलग-अलग जांच जारी हैं।

पहला मामला नाबालिग लड़की के कथित दुष्कर्म और हत्या से संबंधित है।

दूसरा मामला युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या से संबंधित है।

तीसरा मामला इलाके में हुई व्यापक हिंसा से संबंधित है, जहां रेलवे ट्रैक और पुलिस वाहनों जैसी संपत्तियों में तोड़फोड़ की गई और पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल किया गया।

इस संबंध में अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पहले मामले में, यानी नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या के मामले में, अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक, प्रवास मंडल, पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय मुठभेड़ में मारा गया, जब उसने अपने साथ चल रहे पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली थी।

--आईएएनएस

एमएस/