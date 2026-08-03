बंगाल: बीरभूम में फायरिंग में तीन लोग घायल, दो की हालत गंभीर

कोलकाता, 3 अगस्त (आईएएनएस)। पुलिस ने सोमवार को बताया कि बीरभूम जिले के नलहाटी इलाके में फायरिंग की घटना में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर है।

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पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार रात नलहाटी पुलिस स्टेशन के तहत हरिदासपुर गांव के पास हुई। फायरिंग में घायल होने के बाद तीन लोगों (बिकी शेख, हबीबुल शेख और जॉनी शेख) को बचाया गया। उन्हें बीरभूम के रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

बाद में, बिकी और जॉनी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पश्चिम बर्दवान जिले के दुर्गापुर के एक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि ये तीनों हरिदासपुर गांव के पास सड़क किनारे बांस के एक चबूतरे पर बातचीत कर रहे थे, तभी तीन बाइकों पर कुछ लोग वहां पहुंचे। उनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे।

बिना किसी उकसावे के, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और भाग गए। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण बाहर निकले और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जल्द ही पुलिस को सूचना दी गई।

नलहाटी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने सोमवार को घटनास्थल से 10 खोखे और एक कारतूस बरामद किया। दोषियों की पहचान करने और घटना के मकसद का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना से निवासियों में दहशत फैल गई है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से खासकर पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं।

बीरभूम जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने कुछ लोगों को निशाना बनाकर कई राउंड गोलियां चलाईं।

उन्होंने कहा कि तीन लोगों को गोली लगी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनमें से दो की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/