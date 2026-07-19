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बंगाल: भाजपा नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 19, 2026, 06:30 PM
बंगाल: भाजपा नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

कोलकाता, 19 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा नेता अभिजीत दास उर्फ ​​बॉबी ने रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले के नोदाखाली पुलिस स्टेशन में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2020 में आए चक्रवात अम्फान के बाद वित्तीय मुआवजे के वितरण में भ्रष्टाचार हुआ है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बज बज-दो ब्लॉक में फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 30 करोड़ रुपए का गबन किया गया।

भाजपा नेता ने दावा किया कि चक्रवात अम्फान के पीड़ितों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई अधिकांश धनराशि उनके इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंची।

उन्होंने कहा कि एक ही नंबर या पते का उपयोग करके अलग-अलग नामों से आवेदन जमा किए गए और उन्हीं आवेदनों के आधार पर धनराशि वितरित की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह करीब 30 करोड़ रुपए का गबन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह सारी धनराशि अभिषेक की सिफारिश पर फर्जी खातों में जमा की गई।

उस ब्लॉक के तत्कालीन बीडीओ और कई अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक ने चक्रवात अम्फान के बाद वित्तीय मुआवजे के वितरण में 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था।

दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उसी जिले के बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में धमकी देने के आरोप में एक और शिकायत दर्ज की गई। यह शिकायत बिष्णुपुर के भाजपा नेता अभिजीत सरदार ने दर्ज कराई, जो 2026 के विधानसभा चुनावों में उस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार थे।

यह शिकायत अभिषेक द्वारा शनिवार को की गई एक टिप्पणी के जवाब में दर्ज की गई थी। अमताला में अपने पार्टी कार्यालय को गिराए जाने के बारे में बात करते हुए, डायमंड हार्बर सांसद ने आरोप लगाया कि न केवल प्रशासन बल्कि भाजपा नेता भी उनके कार्यालय के लिए "रैली लगा रहे थे"।

इसके बाद उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि उसी कानून के तहत, उसी धारा के तहत, जिसके तहत आज तृणमूल पार्टी कार्यालय को गिराया जा रहा है, जब राज्य में सरकार बदलेगी, तो पश्चिम बंगाल में एक भी भाजपा पार्टी कार्यालय नहीं बचेगा।

--आईएएनएस

एमएस/