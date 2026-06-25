बंगाल: असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाला विधेयक 29 जून को पेश किया जाएगा

कोलकाता, 25 जून (आईएएनएस)। राज्य में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक नया विधेयक 29 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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'द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026' शीर्षक वाले इस विधेयक की राजपत्र अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसे सोमवार को सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सदन के चल रहे बजट सत्र पर चर्चा के दौरान इस सप्ताह की शुरुआत में ऐसे विधेयक को पेश करने की योजना की घोषणा की थी।

कलकत्ता राजपत्र के एक विशेष अंक में प्रकाशित विधेयक में कहा गया है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और संगठित असामाजिक गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करना है।

यह अधिनियम मुख्य रूप से असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं से दो मुख्य भागों में भिन्न है।

पहला भाग में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो इस विधेयक को अधिनियम में परिवर्तित किए जाने के बाद, उसे एक वर्ष तक निवारक हिरासत में रखा जा सकता है।

दूसरा भाग के तहत राज्य सरकार को बीएनएस की उपयुक्त धारा का प्रयोग करके ऐसे अपराध में शामिल व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देना है।

पहले भाग के तहत एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो यह तय करेगा कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए निवारक गिरफ्तारी लागू होगी या नहीं।

यह सलाहकार बोर्ड निवारक हिरासत की तर्कसंगतता का आकलन करेगा। वहां, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा।

सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश करेंगे। इसमें दो अन्य सदस्य भी होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं।

नए कानून के तहत पुलिस को किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र से निष्कासित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार भी दिया जाएगा, यदि उन्हें आशंका हो कि वह व्यक्ति अशांति फैला सकता है। इस कानून के कार्यान्वयन में पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रावधान भी शामिल होंगे।

--आईएएनएस

एमएस/