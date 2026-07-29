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बंगाल: आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस की जांच जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 29, 2026, 03:30 PM
बंगाल: आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस की जांच जारी

कोलकाता, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले से बुधवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आईआईटी खड़गपुर कैंपस से एक प्रोफेसर का शव फंदे से लटका हुआ मिला।

पुलिस के मुताबिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक रेड्डी पुल्लागुरम (36) हैदराबाद के रहने वाले थे। काम की वजह से वह आईआईटी कैंपस के क्वार्टर में रहते थे। बुधवार दोपहर को क्वार्टर में उनके कमरे से उनका शव मिला।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उनकी मौत कैसे हुई और क्या यह आत्महत्या का मामला था या इसके पीछे कोई और वजह थी।

कैंपस के सूत्रों के मुताबिक, दीपक सुबह से कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। दोपहर करीब 12:30 बजे खड़गपुर टाउन पुलिस स्टेशन के तहत हिजली आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंची और क्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से संबंधित कमरे में दाखिल हुई। दीपक वहां फंदे से लटके हुए पाए गए।

उन्हें नीचे उतारा गया और आईआईटी कैंपस के अंदर मौजूद बीसी रॉय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी यह साफ नहीं है कि दीपक के घर में कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फिलहाल उनके घर को सील कर दिया गया है। हैदराबाद में उनके परिवार को भी सूचित कर दिया गया है। जांचकर्ता घटना के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए संबंधित सिक्योरिटी गार्ड्स, क्वार्टर में रहने वाले अन्य लोगों और दीपक के सहयोगियों से बात कर रहे हैं। इसके साथ उनके घर की तलाशी भी ली जा रही है।

इस बात की जांच की जा रही है कि क्या दीपक को कोई पारिवारिक समस्या थी या काम पर कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। घटना को लेकर पश्चिम मिदनापुर जिले की पुलिस अधीक्षक पापिया सुल्ताना ने कहा, "एक प्रोफेसर का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मौत के तरीके या कारण की जांच की जा रही है।"

प्रोफेसर की रहस्यमयी मौत के संबंध में आईआईटी खड़गपुर के अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

संस्थान के सूत्रों ने बताया कि हाल के वर्षों में आईआईटी खड़गपुर में छात्रों की आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन कैंपस में किसी प्रोफेसर की मौत की घटना अभूतपूर्व है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी