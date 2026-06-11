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बीएसएफ जम्मू ने मनाया योग दिवस का पूर्वोत्सव, जवानों ने दिखाया उत्साह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 11, 2026, 06:19 AM
बीएसएफ जम्मू ने मनाया योग दिवस का पूर्वोत्सव, जवानों ने दिखाया उत्साह

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियों के तहत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जम्मू ने 10 जून 2026 को जम्मू के प्रसिद्ध बाग-ए-बहू गार्डन में एक भव्य योग सत्र का आयोजन किया। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और योग को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया।

बीएसएफ जम्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दो अलग-अलग पोस्ट में इस कार्यक्रम की जानकारी दी। योग सत्र में शामिल जवानों ने शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती, तनाव प्रबंधन और ऑपरेशनल तैयारियों को और बेहतर बनाने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। सुबह के समय बाग-ए-बहू के खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में आयोजित यह सत्र काफी प्रभावशाली रहा। बीएसएफ के अनुसार, सीमा पर तैनात जवानों के लिए योग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक संतुलन और तनाव मुक्ति के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है। खासकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तैनात रहने वाले सशस्त्र बलों के लिए योग काफी प्रभावी है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद से भारत में इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस वर्ष भी देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की शृंखला चल रही है, जिसमें बीएसएफ का यह योग सत्र शामिल है।

जवानों को नियमित रूप से योग प्रशिक्षण दिया जाता है। योग न सिर्फ उनकी फिटनेस बढ़ाता है बल्कि सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील कार्य में बेहतर एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है। बाग-ए-बहू में आयोजित इस कार्यक्रम को बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर की ओर से योग दिवस 2026 की पूर्व तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस