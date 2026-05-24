बेंगलुरु : 26 वर्षीय महिला ने आत्महत्या की, पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज

बेंगलुरु: बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में 26 साल की एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से कुछ ही देर पहले उसने अपनी छोटी बहन के साथ अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड शेयर किया था। महिला के परिवार वालों ने उसके पति और ससुराल वालों पर पिछले तीन सालों से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

महिला की पहचान लक्ष्मी प्रिया के रूप में हुई है। उसके परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, व्हाइटफील्ड पुलिस ने उसके पति राजेश आराध्या, ससुर पलक्षराध्या और सास भाग्यम्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, लक्ष्मी प्रिया की शादी 11 मई, 2023 को मैसूर के सिंदूर चौल्ट्री में राजेश आराध्या से हुई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शादी के तुरंत बाद, राजेश और उसके माता-पिता ने लक्ष्मी प्रिया को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया कि बाद में लक्ष्मी प्रिया गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद, वह पिछले छह महीनों से अपने मायके में रह रही थी।

22 मई को दोपहर करीब 2:31 बजे, लक्ष्मी प्रिया ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड अपनी छोटी बहन जयश्री को व्हाट्सएप के जरिए भेजा।

उसके परिवार ने तुरंत फोन पर उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।

पुलिस ने बताया कि जब परिवार के सदस्यों ने बाद में राजेश आराध्या को फोन किया, तो उसने उन्हें बताया कि लक्ष्मी प्रिया की मौत हो गई है।

शिकायत के बाद, व्हाइटफील्ड पुलिस ने जांच शुरू की और पति तथा ससुराल वालों के खिलाफ महिला को मानसिक क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया।

पुलिस ने बताया कि महिला की मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब ट्विशा शर्मा केस अभी भी जांच के दायरे में है, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश का परिवार शामिल है।

नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। यह घटना समर्थ सिंह से शादी के पांच महीने बाद हुई। समर्थ सिंह एक वकील और सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह का पुत्र है।

--आईएएनएस

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