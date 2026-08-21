बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कार से 9 करोड़ रुपये नकद जब्त, सर्राफ हिरासत में

बेंगलुरु, 21 अगस्त (आईएएनएस)। इनकम टैक्स अधिकारियों ने शुक्रवार को बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वीरनसांद्रा सिग्नल के पास केरल में रजिस्टर्ड एक कार से करीब 9 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस को गाड़ी में भारी मात्रा में कैश के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानकारी दी थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार को रोका और उसकी तलाशी ली, जिसके बाद कैश मिला और उसे जब्त कर लिया गया।

शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि यह कैश एक सोने के व्यापारी का था, जिसकी ज्वेलरी की दुकान है और बताया जाता है कि वह तमिलनाडु के थूथुकुडी का रहने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोने के व्यापारी के घर पर भी तलाशी ली थी, जहाँ अधिकारियों को कथित तौर पर 1.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कैश मिला।

इस जब्ती के सिलसिले में पूछताछ के लिए सोने की दुकान के मालिक को हिरासत में लिया गया है। इनकम टैक्स अधिकारी पैसे के स्रोत और उसे किस मकसद से ले जाया जा रहा था, इसकी जांच कर रहे हैं।

खबरों के मुताबिक, जब्त किया गया कैश केरल में रजिस्टर्ड एक कार में ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने रोक लिया। इस मामले से जुड़ी और जानकारी, जैसे कि पैसे कहां से आए थे और कहाँ ले जाए जा रहे थे, अभी सामने नहीं आई है।

बता दें कि 27 जून को बेंगलुरु पुलिस ने बिना कागजात वाला 2.98 करोड़ रुपये का कैश जब्त किया था और दो कारोबारियों को गिरफ़्तार किया था। कैश जब्त करने की एक बड़ी कार्रवाई में, महालक्ष्मी लेआउट पुलिस ने कुरुबाराहल्ली में एक शेड से बिना कागज़ात वाला 2,98,00,900 रुपये का कैश बरामद किया। चार बैगों में भरा यह कैश बिना किसी वैध कागज़ात के रखा गया था।

2024 की एक पिछली घटना में बेलगावी की सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस (सीसीबी) ने बिना कागज़ात के गैर-कानूनी तरीके से ले जाए जा रहे 2,73,27,500 रुपये नकद जब्त किए। यह कैश सांगली (महाराष्ट्र) से हुबली (कर्नाटक) ले जाया जा रहा था और पुणे-बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर माल-मारुति पुलिस स्टेशन इलाके में एक माल ढोने वाले ट्रक के मॉडिफाइड केबिन में छिपाकर रखा गया था।

पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) रोहन जगदीश ने तब बताया था कि कैश की गैर-कानूनी ढुलाई की पक्की जानकारी मिलने पर, इंस्पेक्टर नंदेश्वर कुंबर की अगुवाई में सीसीबी पुलिस की एक टीम बनाई गई, जिसने माल ढोने वाले वाहन को पकड़ा। वाहन में बदलाव (मॉडिफिकेशन) किया गया था और जांच व मैकेनिकल मदद से केबिन में छिपाकर रखे गए 2,73,27,500 रुपये बरामद किए गए। सांगली के रहने वाले दो आरोपियों, सचिन मेनकुडाले और मारुति मुर्गोड को गिरफ्तार किया गया।

--आईएएनएस

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