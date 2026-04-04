भारत समाचार

Bengal Assembly Elections : टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई कर आयोग ने दिया निष्पक्ष चुनाव का संदेश: अमित मालवीय

भाजपा ने टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी का स्वागत किया, चुनाव में निष्पक्षता पर जोर।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 04, 2026, 09:08 AM
टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई कर आयोग ने दिया निष्पक्ष चुनाव का संदेश: अमित मालवीय

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मतदाताओं को डराने-धमकाने के आरोप में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी का स्वागत किया। भाजपा का कहना है कि यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे।

भाजपा के आईटी सेल प्रमुख और पश्चिम बंगाल के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए बताया कि देउली-1 ग्राम पंचायत के टीएमसी नेता हफीजुल मोल्ला प्रधान को मतदाताओं को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी टीएमसी के दो नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, जो मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे थे।

अमित मालवीय ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से साफ संकेत मिलता है कि चुनाव आयोग ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रहा है। उन्होंने कहा कि इससे एक मजबूत संदेश जाता है कि आने वाले चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे।

भाजपा ने इस दौरान टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी मुस्लिम घुसपैठियों को लेकर ज्यादा चिंतित है, जबकि बंगालियों, खासकर हिंदू बंगालियों की सुरक्षा और अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

इसके अलावा अमित मालवीय ने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस को 'बाहरी' कहे जाने पर भी टीएमसी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पेस इस मिट्टी के सपूत हैं। उन्हें अपनी पहचान और गौरव को लेकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि लिएंडर पेस महान साहित्यकार माइकल मधुसूदन दत्त के वंशज हैं।

वहीं, भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे गए पत्र पर भी सवाल उठाए। इस पत्र में आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर दूसरे राज्यों के लोगों को फॉर्म-6 के जरिए पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा का कहना है कि हाल ही में की गई गिरफ्तारियां इस बात का प्रमाण हैं कि चुनाव आयोग धमकी जैसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई कर रहा है।

--आईएएनएस

 

 

Voter IntimidationTMC Leaders ArrestElection CommissionBengal Assembly Elections 2026Mamata BanerjeeBJP ResponseLeander Paes

Related posts

Loading...

More from author

Loading...