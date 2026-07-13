बीएमसी मार्ड ने रेजिडेंट डॉक्टरों की समस्याओं को लेकर मुंबई की मेयर से की मुलाकात, जल्द समाधान का मिला आश्वासन

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। बीएमसी मार्ड (रेजिडेंट डॉक्टरों का आधिकारिक एसोसिएशन) के प्रतिनिधिमंडल ने रेजिडेंट डॉक्टरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े से मुलाकात की। यह बैठक मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय स्थित मेयर कार्यालय में हुई।

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प्रतिनिधिमंडल में बीएमसी मार्ड की अध्यक्ष डॉ. ऋतुजा राउत और बीएमसी मार्ड सदस्य डॉ. पूजा अग्रवाल शामिल थीं। इस दौरान बीएमसी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों की प्रमुख समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई।

बीएमसी मार्ड ने बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें अचानक किए गए मिड-टर्म अवकाश नीति में बदलाव का मुद्दा प्रमुख रहा। संगठन ने कहा कि इससे मौजूदा बैच के डॉक्टरों में भ्रम और अनिश्चितता पैदा हुई है। बीएमसी मार्ड ने मांग की कि पहले से मिले अवकाश अधिकारों और सुविधाओं को सुरक्षित रखा जाए।

इसके अलावा, पात्र इन-सर्विस पोस्टग्रेजुएट डॉक्टरों के लिए शैक्षणिक फीस में छूट और डॉक्टरों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ का मुद्दा भी उठाया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने भविष्य में महंगाई भत्ते में होने वाले संशोधनों को स्वत: लागू करने, ताकि बार-बार मांग और देरी की स्थिति न बने, की मांग की। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टरों को मिलने वाले स्टाइपेंड का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग रखी गई।

बैठक में बीएमसी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए हॉस्टल सुविधाओं में सुधार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त आवास व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया।

बीएमसी मार्ड ने दिन-रात काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए अस्पतालों में स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन की 24 घंटे उपलब्धता की मांग भी रखी।

मेयर ऋतु तावड़े ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित बीएमसी अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं को शामिल करते हुए मेयर कार्यालय की ओर से एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया जाएगा।

बीएमसी मार्ड ने रेजिडेंट डॉक्टरों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और आगे आवश्यक कार्रवाई का भरोसा देने के लिए मेयर का आभार व्यक्त किया।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी