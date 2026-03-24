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Ballia Police Encounter : बलिया में पुलिस से मुठभेड़, 25-25 हजार रुपए के इनामी तीन बदमाश गिरफ्तार

बलिया में मुठभेड़ के बाद तीन इनामी बदमाश गिरफ्तार, दो के पैर में गोली
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Dainik Hawk·
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Mar 24, 2026, 05:02 AM
बलिया में पुलिस से मुठभेड़, 25-25 हजार रुपए के इनामी तीन बदमाश गिरफ्तार

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बैरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर ने बताया कि बैरिया थाना पुलिस की टीम मंगलवार की रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि डकैती और लूट की घटनाओं में वांछित तीन इनामी बदमाश बुधनचक से जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में, ग्राम दया छपरा नौरंगा मार्ग की ओर मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और बताए गए स्थान पर पहुंचकर संदिग्धों की घेराबंदी शुरू कर दी।

पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्कार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान घायल बदमाशों ने अपने नाम चंदन और राघव मिश्रा बताए। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट के सोने और चांदी के आभूषण और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद सामान हाल ही में हुई लूट की घटनाओं से संबंधित बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी पहुंच गया और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधी स्थानीय थाना क्षेत्र में वांछित थे और लंबे समय से पुलिस को उनकी तलाश थी।

फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस सफल कार्रवाई को लेकर पुलिस विभाग ने राहत की सांस ली है और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने का भरोसा जताया है।

--आईएएनएस

 

 

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