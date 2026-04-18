Balbir Punj Death : पत्रकार से राजनीतिज्ञ बने और भाजपा के दिग्गज नेता बलबीर पुंज का निधन

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष बलबीर पुंज का शनिवार शाम निधन हो गया। उनके निधन से राजनीति, पत्रकारिता और सार्वजनिक चिंतन के क्षेत्र में उनके लंबे और प्रभावशाली करियर का अंत हो गया।

पुंज भाजपा के बौद्धिक और नीति-उन्मुख हलकों में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने राज्यसभा में सांसद के रूप में भी कार्य किया।

उन्होंने उच्च सदन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राजनीति में आने से पहले पुंज ने पत्रकारिता में एक शानदार करियर बनाया। उन्होंने 1971 में 'द मदरलैंड' नामक दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ अपने पेशेवर सफर की शुरुआत की।

वे 1974 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस से जुड़े। उन्होंने 1996 तक दो दशकों से अधिक समय तक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काम किया। वे अपने तीक्ष्ण विश्लेषण और टिप्पणी के लिए जाने जाते थे। बाद में उन्होंने मई 1996 से मार्च 2000 तक 'द ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स' के कार्यकारी संपादक के रूप में कार्य किया।

पुंज पत्रकारिता संस्थानों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे थे। उन्होंने 1989 से 1991 तक लगातार दो कार्यकालों के लिए दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1993 से 1995 तक राष्ट्रीय पत्रकार संघ के महासचिव रहे। मीडिया शिक्षा में भी उनका योगदान रहा; उन्होंने मार्च 2000 तक दो वर्षों के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई मीडिया प्रशिक्षण संगठन, आईआईएमसी की अध्यक्षता की।

सार्वजनिक सेवा में, पुंज ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जिनमें राष्ट्रीय युवा आयोग के अध्यक्ष और 1996-97 के दौरान दिल्ली वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करना शामिल है। उनके कार्य में शासन और युवा विकास के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता झलकती है।

एक लेखक और स्तंभकार के रूप में, वे अपने अंतिम दिनों तक सक्रिय रहे और हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में व्यापक रूप से लिखते रहे। उनके आजीवन योगदान को मान्यता देते हुए, उन्हें 18 मई, 2022 को आजीवन देवऋषि नारद सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके निधन से एक अनुभवी पत्रकार, विचारक और राजनीतिक व्यक्तित्व का देहांत हुआ है।

आईएएनएस