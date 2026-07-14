बीआरएस और कांग्रेस की नीतियों ने सिंगरेनी कर्मचारियों का भरोसा कमजोर किया: किशन रेड्डी

हैदराबाद, 14 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बीआरएस और कांग्रेस सरकारों की नीतियों के कारण सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के कर्मचारियों का भरोसा और सुरक्षा की भावना लगातार कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सिंगरेनी को देश के महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम के रूप में मजबूत करने के बजाय राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया।

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'सिंगरेनी भरोसा यात्रा' के तहत जयशंकर भूपालपल्ली जिले की केटीके-8 खदान का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने सिंगरेनी कर्मचारियों और उनके परिवारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण ने दशकों से भारत के विकास को ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाई है।

किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के गठन के बाद पिछले एक दशक में बीआरएस और कांग्रेस सरकारों की नीतियों और विफलताओं के कारण सिंगरेनी कर्मचारियों में असुरक्षा और अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ है। इससे कर्मचारियों का आत्मविश्वास लगातार प्रभावित हुआ है।

उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के फंड के उपयोग को लेकर तेलंगाना सरकार से पूरी पारदर्शिता की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि तेलंगाना जेनको पर सिंगरेनी के कोयले की आपूर्ति के बदले करीब 9,000 करोड़ रुपये का बकाया है, जिससे कंपनी पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तडीचेरला-2 कोयला ब्लॉक सिंगरेनी को आवंटित किया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसके तहत सिंगरेनी को मजबूत करने, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और तेलंगाना के विकास को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने विश्वास जताया कि जब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब सिंगरेनी को और मजबूत किया जाएगा, पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित होगा, कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता मिलेगी और संगठन का विकास कर्मचारियों की आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर किया जाएगा।

किशन रेड्डी ने सिंगरेनी को फिर से स्थायी लाभ की स्थिति में लाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कर्मचारियों और उनके परिवारों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान भाजपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव, एमएलसी अंजी रेड्डी, विधायक धनपाल सूर्यनारायण सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे।

--आईएएनएस

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