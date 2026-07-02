अयोध्या में ट्रक-स्कॉर्पियो टक्कर में तीन की मौत, एक मासूम समेत चार लोग घायल

अयोध्या, 2 जुलाई (आईएएनएस)। अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रौनाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुबारकगंज के पास हुआ, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए।

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बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो लखनऊ की ओर से आ रही थी और काफी तेज गति में थी। इसी दौरान सामने चल रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रौनाही थाना पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा।

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से निकालकर तुरंत जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया जबकि चार घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया गया।

जिला अस्पताल के डॉक्टर पंकज कुमार ने आईएएनएस को बताया कि घायलों में एक बच्चा, एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर थी, जिसके चलते उन्हें आगे के इलाज और जांच के लिए भर्ती किया गया था। उन्होंने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी हालत को देखते हुए भर्ती किया गया था, लेकिन बाद में परिजनों के आग्रह पर उन्हें अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए सभी लोग गोंडा जिले के मसकनवा क्षेत्र के रहने वाले थे और वे अयोध्या दर्शन के लिए आए हुए थे।

डॉक्टर ने यह भी पुष्टि की कि यह हादसा रौनाही थाना क्षेत्र में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच हुआ था। हादसे के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

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