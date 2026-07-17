‘अवसर’ मॉड्यूल से सहकारी विभागों और निजी संस्थाओं में रोजगार के अवसर सृजित होंगे

गांधीनगर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात लोक सेवा आयोग (जीपीएससी) ने प्रतियोगी परीक्षा में असफल रहे, परंतु तेजस्वी उम्मीदवारों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से ‘अवसर’ मॉड्यूल विकसित किया है। गांधीनगर स्थित गुजरात लोक सेवा आयोग के सचिव सुधीर पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह महत्वपूर्ण घोषणा की।

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सुधीर पटेल ने इस संबंध में विवरण देते हुए कहा कि जीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू तक पहुंचे उम्मीदवार प्रिलिम्स तथा मेन्स परीक्षा उत्तीर्ण करके इंटरव्यू के लिए चयनित हुए होते हैं। अर्थात ऐसे उम्मीदवार भले ही अंतिम रूप से असफल रहे हों, लेकिन वे तेजस्वी अवश्य होते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए गुजरात लोक सेवा आयोग ने यह ‘अवसर’ मॉड्यूल विकसित किया है।

इस मॉड्यूल की पृष्ठभूमि बताते हुए सुधीर पटेल ने कहा कि गुजरात तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं आदि में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों तथा ऐसी संस्थाओं को मेहनती, तेजस्वी और लगनशील उम्मीदवारों का मानव संसाधन प्राप्त हो। इस उद्देश्य से गुजरात लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणामों में असफल तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को विभिन्न मान्यता प्राप्त सरकारी क्षेत्रों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं में रोजगार के वैकल्पिक व उत्कृष्ट अवसर सरलता से उपलब्ध कराने के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा।

जीपीएससी सचिव ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की पूर्व सहमति अनिवार्य है। जो उम्मीदवार अपना विवरण जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी संबंधित संस्थाओं के साथ साझा करना चाहते हैं, उन्हें जीपीएससी ओजस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सहमति देनी होगी। सुरक्षा के भाग के रूप में इस प्रक्रिया में ओटीपी की व्यवस्था की गई है। पिछले पांच वर्षों में अर्थात 1 जुलाई, 2026 से पहले पूर्ण हुई 415 से अधिक वर्ग-1 एवं वर्ग-2 की भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम में असफल अथवा प्रतीक्षा सूची के 18 हजार से अधिक उम्मीदवार इस मॉड्यूल पर जाकर सहमति पत्र सबमिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त; भविष्य की भर्तियों में उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय ही यह सहमति देने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। जीपीएससी द्वारा प्रशासनिक, चिकित्सकीय, शैक्षणिक तथा तकनीकी कैडर के अनुसार डेटाबेस तैयार किया गया है।

उन्होंने जानकारी की सुरक्षा के संबंध में आयोग के अत्यंत सतर्क होने का आश्वासन देते हुए कहा कि उम्मीदवारों का डेटा प्राप्त करने वाली संस्था उसका उपयोग केवल रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेगी और इस डेटा की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। आयोग केवल उपयुक्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा मान्यता प्राप्त निजी कंपनियों को ही नियंत्रित एक्सेस देगा। इसके अतिरिक्त, जीपीएससी केवल एक ‘माध्यम’ के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाली नौकरी की शर्तों, वेतन अथवा कानूनी विवादों के संबंध में आयोग की कोई आधिकारिक अथवा कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी। उन्होंने उम्मीदवारों से अधिक जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का अध्ययन करने का अनुरोध किया है।

आयोग द्वारा संस्था को उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग संस्था रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेगी तथा वह इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के साथ शेयर नहीं कर सकेगी। इसके लिए संस्था से बाध्यकारी आश्वासन लिया जाएगा तथा डेटा की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।

आयोग द्वारा उम्मीदवारों के डेटा की सुरक्षा का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत पात्र संस्थाओं के साथ उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी तथा शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी ही शेयर की जाएगी। आयोग से जानकारी प्राप्त करने के बाद संबंधित संस्था को जो उम्मीदवार उपयुक्त लगेंगे, उन्हें संस्था की भर्ती प्रक्रिया से गुजरने के बाद चयनित किया जाएगा।

इस प्लेटफॉर्म पर उम्मीदवार की जानकारी उसकी इच्छा तथा पूर्व सहमति के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी। भविष्य में आने वाली नई भर्तियों के विज्ञापनों के लिए उम्मीदवार आवेदन करते समय ही जीपीएससी-ओजेएएस पोर्टल पर इस संबंध में ऑनलाइन सहमति दे सकेंगे।

आयोग द्वारा आयोजित तथा पिछले पांच वर्षों में पूर्ण हुई वर्ग-1 एवं वर्ग-2 की भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम में असफल तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार इस योजना का लाभ लेने के लिए जीपीएससी-ओजेएएस पोर्टल पर ‘अवसर’ मॉड्यूल में जाकर ऑनलाइन सहमति पत्र सबमिट कर सकेंगे।

उम्मीदवार को विज्ञापन क्रमांक तथा कन्फर्मेशन नंबर देकर सहमति प्रदान करनी होगी। उम्मीदवार संबंधित विज्ञापन का वर्ष चयन करेगा, तो उसे उस वर्ष के सभी विज्ञापनों का विवरण उपलब्ध होगा। यदि उम्मीदवार कन्फर्मेशन नंबर भूल गया हो, तो उसका कन्फर्मेशन नंबर प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है। किसी उम्मीदवार के स्थान पर कोई अन्य उम्मीदवार यह सहमति न दे सके; इस उद्देश्य से ओटीपी की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा तथा ओटीपी दर्ज करने के बाद ही सहमति की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

--आईएएनएस

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