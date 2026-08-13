'लोकतंत्र में ऐसे हमलों के लिए कोई जगह नहीं', सुखबीर बादल पर हमले को लेकर उमर अब्दुल्ला

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद देशभर में राजनीति गरमा गई है। हमले की जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर अकाली दल के नेताओं ने कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मैं अपने पिता और सहयोगियों के साथ मिलकर, आज सुबह सुखबीर सिंह बादल पर हुए भयानक हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोकतंत्र में ऐसे हमलों के लिए कोई जगह या कोई औचित्य नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अमृतसर में सुखबीर बादल पर जानलेवा हमले की कोशिश के बाद भी, उनकी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।"

सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हुए हमले को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह न केवल एक व्यक्ति पर बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है।

दिल्ली शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की है।

परमजीत सिंह सरना ने कहा, "जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया, वह बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना है। हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।"

अकाली दल के नेताओं ने भी मांग की है कि सुखबीर बादल की सुरक्षा तुरंत बढ़ाई जाए। पार्टी का कहना है कि एक वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही सरकार की लापरवाही को दर्शाता है।

इससे पहले पीएम मोदी ने भी हमले के बाद सुखबीर बादल का हाल जाना। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बातचीत के दौरान उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

पुलिस के अनुसार सुखबीर सिंह बादल पर जसपाल सिंह ने गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी में हमला किया। इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे ने बादल को बचाने की कोशिश की लेकिन वो भी घायल हो गए और दोनों के हाथों में चोटें आईं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

--आईएएनएस

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