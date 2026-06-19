अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले जम्मू एयरपोर्ट पर योगाभ्यास, अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा

जम्मू, 19 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले जम्मू एयरपोर्ट पर विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एयरपोर्ट निदेशक, सीआईएसएफ जवानों, सुरक्षा कर्मियों और एयरपोर्ट कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों ने मिलकर विभिन्न योग अभ्यास किए और योग के महत्व को समझा।

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इस अवसर पर जम्मू एयरपोर्ट के निदेशक देवेंद्र यादव ने आईएएनएस से कहा कि योग अब उनकी दैनिक दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट, आयुष मंत्रालय की 'योग 365' पहल से जुड़ा हुआ है। इसी के तहत 16 जून से 21 जून तक जम्मू-कश्मीर एयरपोर्ट पर रोजाना सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

देवेंद्र यादव ने कहा, "एयरपोर्ट पर काम करने वाली सभी एजेंसियों ने इस योग शिविर में बड़ी संख्या में और पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है। एविएशन सेक्टर काफी चुनौतीपूर्ण और व्यस्त क्षेत्र है। ऐसे में बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए योग बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया है।"

उन्होंने कहा कि योग केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहतर प्रदर्शन, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। योग शरीर, मन और बुद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

वहीं योग प्रशिक्षक कोनिका भगत ने बताया कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय 'हेल्दी एजिंग' है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह पहल आज पूरी दुनिया में सराही जा रही है और करोड़ों लोग योग को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना रहे हैं।

कोनिका भगत ने लोगों से योग अपनाने की अपील करते हुए कहा, “अगर हम नियमित रूप से योग करेंगे तो हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी स्वस्थ रहेगी। हमें महसूस भी नहीं होगा कि हम कब बुजुर्ग हो गए। योग कीजिए, खुद को स्वस्थ रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी योग के लिए प्रेरित कीजिए।”

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम