अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई नेताओं ने दिया 'नशा मुक्त भारत' का संदेश

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई नेताओं ने 'नशा मुक्त भारत' का संदेश दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर, आइए हम 'नशा मुक्त भारत' बनाने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराएं।

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उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैं उन विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना करता हूं जो इस अभियान को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके प्रयास एक मज़बूत, स्वस्थ और नशा-मुक्त भारत बनाने की दिशा में सार्थक योगदान दे रहे हैं। आइए, हम सब मिलकर जागरूकता फैलाएं, नशा छोड़ने की प्रक्रिया से गुजर रहे लोगों का समर्थन करें और अपने युवाओं को नशे के बजाय उम्मीद, सेहत और जीवन के मकसद को चुनने के लिए प्रेरित करें।"

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ़ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर आइए हम एक स्वस्थ, मज़बूत और नशा-मुक्त भारत बनाने के अपने संकल्प को दोहराएं। जागरूकता, स्वस्थ जीवन-शैली और सही विकल्पों को बढ़ावा देकर, हम अपने युवाओं को उनकी पूरी क्षमता पहचानने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए सशक्त बना सकते हैं।"

उन्होंने आगे लिखा कि आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें जहां हर व्यक्ति उम्मीद, सम्मान और अवसरों के साथ आगे बढ़ सके।

राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर, आइए हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा-मुक्त समाज बनाने के अपने संकल्प को दोहराएं। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों से युवाओं को बचाने के लिए जागरूकता, परिवार का सहयोग, समुदाय की भागीदारी और समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है।"

उन्होंने आगे लिखा कि एक समाज के तौर पर, हमें ऐसे भविष्य की दिशा में काम करना चाहिए जहां हर युवा अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके और उसे हासिल कर सके।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज हम नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ़ अंतरराष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। हमारी सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है और नशीले पदार्थों के खिलाफ़ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। हम अपने युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने और उन्हें इस सामाजिक बर्बादी से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

--आईएएनएस

एसएके/एएस